Bergoglio e la sua squadra | i nuovi cardinali creati dal Papa

famigliacristiana

(Di domenica 31 marzo 2019) ... Ragona raccoglie la sfida di fermare le voci che cavalcano la paura e di far vedere che, come accade a Lampedusa, 'la povertà e la solidarietà si sono abbracciate' dimostrando che 'un nuovo mondo è ...

giuntogia : @monfeli_angelo Dov'è finita la sua preoccupazione per l'igiene? Questo significa che considera i cristiani portato… - SDC02899267 : RT @carlo_tommasi: @Pontifex_it ? Chiunque segue #Bergoglio perderà la propria anima, perché costui non lavora per il Regno dei Cieli, ma p… -