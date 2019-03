Vela | America’s Cup 2021 | i team già iscritti e quelli ancora in bilico Situazione di

oasport

(Di sabato 30 marzo 2019) Mancano ormai meno di due anni alla 36a edizione della America’s Cup, in programma ad Auckland (Nuova Zelanda) nel marzo. L’avvicinamento all’attesissimo appuntamento si sta rindo però molto più complesso del previsto, tra ritardi nella realizzazione tecnica delle nuove imbarcazioni (l’inedita classe AC75) e soprattutto grande incertezza sulle candidature presentate negli ultimi mesi da alcuni nuovi sfidanti. Considerata laestremamente caotica, ci sembra opportuno fare il punto dellae provare a mettere ordine in vista delle prossime fondamentali tappe verso la America’s CupIl detentore del trofeo è EmiratesNew Zealand,di proprietà di Grant Dalton che gareggia sotto le insegne del celebre Royal New Zealand Yacht Squadron di Auckland. La prima imbarcazione a lanciare la sfida ai campioni in carica è stata ...

