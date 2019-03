Un presidio per il diritto al cibo sano

Decennale Terremoto - 'Fatti di Memoria' presidio permanente tra Passato - Presente e Futuro : Abbiamo cominciato 10 anni fa e lottiamo ancora! I TERRITORI La richiesta di verità e giustizia per L'Aquila: dalla bufala del 'processo alla scienza' alla restituzione delle provvisionali, lo Stato ...

Decennale Terremoto - "Fatti di Memoria" presidio permanente tra Passato - Presente e Futuro : L'Aquila - Un presidio in centro storico, Via Verdi, n. 6, organizzato da un gruppo di associazioni del territorio, che rimarrà aperto dal 30 marzo al 6 aprile per narrare dieci anni dal sisma “fatti alla mano”, per rinnovare l’appello a investire in prevenzione, per aver cura che la memoria preservi il Futuro. È anche e soprattutto una proposta per domani: un luogo aperto, accogliente e vivo per continuare a testimoniare, per ...

Prato - un centinaio di persone al presidio di Forza Nuova : insulti a Gad Lerner. Alla contromanifestazione ne arrivano 3mila : Un breve corteo di un centinaio di persone dAlla stazione centrale di Prato fino a piazza del Mercato Nuovo, andata e ritorno. Un’ora di sfilata, il comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, gli insulti a Gad Lerner. Mentre Alla contro-manifestazione in piazza Santa Maria delle Carceri c’erano oltre 3mila persone. La giornata in piazza nel centenario della fondazione dei Fasci di combattimento è scivolata via senza tensioni, ...

Sciopero clima - Friday for future : a Firenze nuovo presidio : Oltre un centinaio di giovani si e’ riunito oggi in piazza Santissima Annunziata per il sesto presidio per il clima promosso da Fridays For future Firenze, a una settimana dal corteo che nel capoluogo toscano ha raccolto oltre 10mila giovani e giovanissimi. Il presidio di oggi e’ stata l’occasione per annunciare i prossimi appuntamenti. Mercoledi’ 27 marzo, il movimento si riunira’ in assemblea per discutere del ...

Sciopero Edilizia - presidio di lavoratori e sindacati al cantiere Foster : foto da Facebook, Per rilanciare il Paese occorre una politica industriale in grado di ridare vigore all'intera filiera delle costruzioni: dall'Edilizia ai materiali, dal settore del legno e arredo al cemento, dai lapidei al settore dei laterizi. Fillea ...

Porti : sindacati - adesione sciopero e presidio domani a Napoli : Roma, 12 mar. (AdnKronos) - "L'iniziativa politica e sindacale di Filt Cgil, Fit Cisl e UiltrasPorti della Campania e di altri territori sotto varie forme, contro l’ipotesi di autoproduzione, rientra nel quadro delle attività di contrasto che le segreterie nazionali hanno da tempo unitariamente avvi

8 marzo : presidio al Ministero della Salute per consultori e contro l’obiezione dei medici : Manifestazione delle donne al Ministero della Salute organizzata dall’Associazione ‘Non una di meno’ per l’8 marzo a favore dei consultori, contro l’obiezione di coscienza e per una sanità attenta alle donne. Il presidio è in corso in lungotevere Ripa ed è stato organizzato in occasione dello sciopero indetto per i diritti delle donne a livello internazionale dal movimento. Una delegazione delle manifestanti è stata ...

Il World Wildlife Day festeggia la vita “sottomarina” : presidio WWF SUB per salvare i nostri fondali : Una nuova realtà di volontariato, WWF SUB – Save UnderWater Biodiversity – per difendere e conservare la biodiversità marina che quest’anno mira a realizzare almeno 10 eventi di citizen science e di pulizia di fondali da plastiche e altri rifiuti: è la proposta lanciata oggi dal WWF che ha scelto uno dei luoghi simbolo della subacquea italiana, l’EUDI (European Dive Show) di Bologna per celebrare il World Wildlife Day, la giornata ...

Maltempo Veneto : ad Asiago terzo presidio operativo : E’ stato aperto oggi ad Asiago (Vicenza) il terzo presidio operativo avanzato della Regione Veneto a supporto dei sindaci delle zone colpite dal Maltempo dello scorso ottobre, voluto dal Commissario Luca Zaia per garantire un supporto tecnico alle amministrazioni coinvolte. Presenti i rappresentanti di tutte le amministrazioni comunali dell’Unione Montana dei Sette Comuni, il centro di assistenza e’ stato inaugurato da Fabrizio ...

Sassari - presidio permanente per gli ex lavoratori Sices : Si aggrava l'emergenza occupazionale a Sassari. Dopo il licenziamento dei 200 lavoratori del Policlinico, i problemi occupazionali per i 50 ex Secur del portierato ospedaliero e per i 30 della Sodexo, è ora la volta dei lavoratori Sices di Porto Torres che hanno iniziato un presidio permanente in Piazza Castello, a pochi passi da quelli di Piazza d'Italia e di Piazza Fiume. La protesta dei 60 cassintegrati La Sices, azienda che si occupa di ...

Maltempo Veneto : in Cadore aperto un altro presidio avanzato : E’ entrato in funzione oggi nella sede del Gal Alto Bellunese, in via Padre Marino, a Lozzo di Cadore il secondo presidio operativo avanzato bellunese voluto dal Commissario Luca Zaia a supporto delle popolazioni colpite dal Maltempo in Cadore e Comelico. Si tratta di un punto di assistenza nel quale i tecnici delle amministrazioni comunali e degli enti locali delle aree interessate dal Maltempo di fine ottobre troveranno a disposizione ...

Maltempo Veneto : domani apre il presidio per il supporto a Rocca Pietore : apre domani alle ore 11.00 presso la sala consiliare del Comune di Rocca Pietore (Belluno) il primo presidio operativo a supporto diretto dei territori e delle popolazioni colpite dal Maltempo di fine ottobre 2018. Il presidio è il primo dei tre previsti dal Commissario delegato per l’emergenza Maltempo Luca Zaia, e posto in essere da Fabrizio Stella, soggetto attuatore per il “Settore rilievo e opere agricolo-forestali” che ha ...