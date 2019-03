huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019)È una fiumana festante, ironica, colorata, ma anche molto preoccupata. "100 mila" twitta NonUnaDiMeno, e forse il conto non torna del tutto, la Questura non ne conta più di 40 mila, ma sfilano in tante per le vie di, protestanole ideee che si discutono dentro il palazzo della Gran Guardia al Congresso mondiale delle Famiglie. Di base c'è il rifiuto dell'idea della donna come 'angelo del focolare', rilanciato con forza a, in una serie di incontri, conferenze e spettacoli, e che ha richiamato in strada oggi pomeriggio migliaia di persone da tutta Italia.In mattinata, nel piccolo teatro 'K2' che a malapena contiene 300 persone, molti restano all'aperto ad assistere un dibattito con voci della sinistra, tra cui Livia Turco, Laura Boldrini e Monica Cirinnà. Poi parte un flash mob sulle note di Viva la libertà" di ...

HuffPostItalia : “Tu Fontana, noi marea”. Donne in piazza contro i reazionari di Verona: 'Siamo 100mila' - GiusPecoraro : RT @HuffPostItalia: “Tu Fontana, noi marea”. Donne in piazza contro i reazionari di Verona: 'Siamo 100mila' - sadape54 : RT @HuffPostItalia: “Tu Fontana, noi marea”. Donne in piazza contro i reazionari di Verona: 'Siamo 100mila' -