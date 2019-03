Pole di Marquez

MotoGp – 81ª Pole per Marquez - Valentino Rossi apre la 2ª fila : la griglia di partenza del Gp d’Argentina : Marc Marquez in pole position, Valentino Rossi apre la seconda fila: la griglia di partenza del Gp d’Argentina E’ Marc Marquez il poleman del Gp d’Argentina: al termine di una Q2 di fuoco, il campione del mondo in carica è riuscito ad avere la meglio su tutti i suoi rivali, conquistando la sua quinta pole position a Termas de Rio Hondo negli ultimi sei anni. Alle spalle dello spagnolo della Honda si è piazzato un ottimo ...

Marc Marquez - MotoGP GP Argentina 2019 : “Soddisfatto della Pole - per domani attenzione al meteo…” : Marc Marquez è ampiamente soddisfatto dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Argentina 2019 di MotoGP. Per lo spagnolo, quella di Termas de Rio Hondo, è la 81esima partenza davanti a tutti della sua scintillante carriera, e conferma che il suo feeling con moto e tracciato è ad altissimi livelli. Il grande favorito per la gara di domani è ovviamente lui, sperando che non replichi i disastri della scorsa annata. Ad ogni modo per ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : Marc Marquez il favorito per la Pole position - Andrea Dovizioso e Valentino Rossi lanciano il guanto di sfida : E’ il giorno delle qualifiche sul tracciato di Termas de Rio Hondo (Argentina), secondo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sull’asfalto sudamericano i centauri della classe regina sono pronti per affrontarsi, giocarsi la piazzola numero uno ed avere una posizione privilegiata in vista della gara. Per quello che si è visto, il favorito numero uno per far suo il time-attack è Marc Marquez. Nonostante l’ottavo posto delle prove ...

MotoGP Argentina - PL1 a Marquez : ma è ancora Polemica aletta - : POLEMICHE Marc Marquez in sella alla sua Honda domina la prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Argentina della classe MotoGP, ma a tenere banco sono soprattutto le polemiche sull'appendice ...

MotoGp - Qatar : Pole Vinales davanti a Dovizioso - 3° Marquez : Maverick Vinales ha fatto segnare il miglior tempo in 1'53"546 precedendo la Ducati di Andrea Dovizioso, secondo a 198 millesimi, e la Honda Hrc del campione del mondo Marc Marquez, terzo a 199 ...

Motogp - Vinales si prende la Pole in Qatar : dietro Dovizioso e Marquez - beffa Rossi e Lorenzo : Yamaha in pole position nel Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del Mondiale Motogp. Maverick Vinales ha fatto segnare il miglior tempo in 1'53"546 precedendo la Ducati di Andrea Dovizioso, secondo a 198 millesimi, e la Honda Hrc del campione del mondo Marc Marquez, terzo a 199 millesimi. Lo s

MotoGp - Qualifiche Qatar – Vinales esuberante - Dovizioso esaltato e Marquez Polemico su Petrucci : “Danilo ha fatto lo stesso con me” : Vinales, Dovizioso e Marquez palesano le loro impressioni dopo le prime Qualifiche del campionato mondiale di MotoGp 2019 Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime Qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà domani dalla prima fila ...

Motogp - Losail : Vinales in Pole davanti a Dovizioso e Marquez. Male Rossi : La nuova stagione di Motogp è ormai alle porte e oggi si sono svolte le prime qualifiche stagionali a Losail, in Qatar. Le aspettative erano alte, con spettacolo, colpi di scena e colpi di coda. Ad ottenere la prima pole position stagionale è a sopresa lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales, compagno di scuderia del disastroso Valentino Rossi, che ha fatto fermare il cronometro in 1'53''546. Secondo posto per il Ducatista Andrea Dovizioso, ...