Juve | Allegri studia tre ipotesi senza CR7 verso l' Ajax

Nella mente di Allegri : ecco la Juventus senza CR7 - : La Juventus torna in campo nel pomeriggio di sabato ricevendo all'Allianz Stadium l'Empoli e per Massimiliano Allegri c'è una grana da risolvere: gestire l'assenza di Cristiano Ronaldo, non ...

Juventus-Empoli - le probabili formazioni : Allegri prova la formazione anti Ajax : JUVENTUS EMPOLI probabili formazioni – “Tra due settimane ritroveremo la Champions e l’Ajax, adesso concentriamoci sul campionato, vogliamo chiudere quanto prima il discorso”. Giorgio Chiellini guarda al trittico di partite, Empoli, Cagliari e Milan, che precedono il match di andata di Amsterdam contro l’Ajax. “Contro l’Atletico la spinta dello stadio è stata eccezionale, si è […] L'articolo ...

Vincenzo D'Amico : 'Il ciclo di Allegri alla Juve è finito - a prescindere dalla Champions' : La fine della stagione è ancora lontana, ma le notizie di calciomercato non smettono di catturare l'attenzione dei media. Se il mercato dei giocatori è sempre il protagonista, quest'anno anche quello degli allenatori potrebbe risultare molto interessante. Potrebbero esserci infatti molti cambiamenti nelle panchine, anche di top club. La panchina più discussa sembra proprio essere quella della Juventus, in quanto dopo diverse stagioni l'attuale ...

Juventus-Empoli - Alex Sandro o Spinazzola? Allegri svuota il sacco! : JUVENTUS EMPOLI- La Juventus si prepara alla sfida di domani pomeriggio contro l’Empoli. Allegri, come confermato in conferenza stampa, dovrebbe affidarsi al solito 4-3-3. Tante novità, ma anche tante certezze e conferme. In porta giocherà Szczensy. A destra quasi certa la presenza di Cancelo, mentre Bonucci osserverà un turno di riposo, al suo posto Rugani. […] L'articolo Juventus-Empoli, Alex Sandro o Spinazzola? Allegri svuota il ...

Juventus-Empoli - conferenza Allegri : “Ronaldo? Ci vuole calma. E su Kean…” : JUVENTUS EMPOLI conferenza Allegri – Alla vigilia della sfida interna con l’Empoli, sono arrivate le parole di Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa mandando un messaggio alla squadra: “Domani è una partita che va vinta, va affrontata con grande cattiveria e concentrazione. Staccare la spina, pensando di aver già vinto […] L'articolo Juventus-Empoli, conferenza Allegri: ...

Juventus - Allegri pronto ad affrontare l’Empoli : “Bonucci si ferma - serve un altro Dybala” : Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato dell’impegno bianconero contro l’Empoli con Cristiano Ronaldo che guarderà dalla tribuna la gara “Domani è una partita che va vinta, va affrontata con cattiveria e concentrazione, anche perché staccare la spina pensando di aver già vinto il campionato è la cosa più sbagliata che possiamo fare. Come ho detto ai ragazzi, non siamo macchine che accendi e parti“. ...

Juventus - Allegri : 'Ronaldo rientrerà quando non rischierà ricadute. Kean? Con gol al Liechtenstein non diventa Messi' : Massimiliano Allegri, alla vigilia della ripresa del campionato che vedrà la sua Juventus ospitare domani l'Empoli, parla di Cristiano Ronaldo che, infortunatosi in Nazionale, sarà sottoposto lunedì ...

Juventus - la diretta live della conferenza di Allegri : Le parole del tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match contro l’Empoli, in programma domani alle ore 18. – Iniziata la conferenza di Allegri – “Cristiano Ronaldo a Barcellona? Aveva il giorno libero… Comunque sta bene, ha ricominciato a muoversi. Ci vuole prudenza, perché siamo in una fase delicata. Meglio saltare una partita, rientrerà quando sarà al meglio e non ci sarà pericolo di ...

Le probabili formazioni di Juventus-Empoli : Allegri - senza CR7 fiducia a Dybala-Mandzukic : Da una parte chi vuole cancellare la prima sconfitta stagionale in campionato maturata prima della sosta a Genova e fare altri tre passi verso lo scudetto, forte anche del vantaggio di 15 punti sul ...

Juventus - la moglie di Marchisio attacca Allegri : 'Lo scorso anno stava bene' : Questa estate, si è consumato il divorzio tra Claudio Marchisio e la Juventus. Il Principino proprio l'ultimo giorno di mercato ha rescisso il suo contratto con i bianconeri e si è così conclusa la sua avventura alla corte della Vecchia Signora. L'addio di Marchisio alla Juve è avvenuto con la massima serenità e il giocatore è stato anche all'Allianz Stadium per salutare il popolo bianconero. Nei mesi che però hanno preceduto la separazione del ...