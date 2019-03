Insigne | escluse lesioni muscolare | è una contrattura con l’Arsenal ci sarà

ilnapolista

(Di sabato 30 marzo 2019) Arrivano buone notizie dal Calcio Napoli. L’ecografia cui si è sottoposto questa mattina Lorenzo, ha esclusomuscolari. Ed è un passaggio importante. Quella che ha colpito Lorenzo è stata una. Un incidente da tenere comunque in considerazione, soprattutto perché si tratta di una recidiva. Bisogna essere molto cauti.subì lo stesso tipo di incidente a Salisburgo.In genere laè un problema che si risolve in pochi giorni. In questo caso, però, bisogna tenere conto sia del precedente sia della doppia sfida con l’Arsenal. Ed è quindi molto probabile che il Napoliparticolarmente cauto nella gestione di Lorenzo nelle partite che precedono la doppia sfida l’Europa League. Sicuramente salterà Roma ed Empoli. Si valuterà per il Genoa. In ogni caso, si preferirà sempre la strada della cautela.L'articolo...

