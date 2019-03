Giulia De Lellis contro il Congresso delle Famiglie | ' Una cosa brutta | è del medioevo'

Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019) Mentre a Verona è in corso il discussoMondiale, un personaggio molto amato ha deciso di schierarsi pubblicamentequesta manifestazione: stiamo parlando diDe, l'influencer che vanta quasi 4 milioni di followers su Instagram. È proprio tramite il suo seguitissimo account, infatti, che la giovane ha espresso tutta la sua contrarietà nei confronti dell'evento che sta andando in scena nella sua città in questi giorni, un evento che la stessa ha definito come medievale e trattante argomenti antichi e ridicoli.La Dea VeronailNon è la prima volta cheDeusa i social network per lamentarsi di qualche viene organizzata nella città dove vive, Verona. Tempo fa, per esempio, la ragazza aveva manifestato su Instagram tutta la propria insofferenza nei confrontimaratone che quasi ogni mesi bloccano ...

