Formula 1 | GP del Bahrain le qualifiche in diretta live

Formula 2 - Nicholas Latifi vince Gara-1 del Gp del Bahrain : Luca Ghiotto secondo dopo una splendida rimonta : Il pilota canadese vince la prima gara della stagione di Formula 2 in Bahrain, precedendo sul traguardo Ghiotto e Sette Camara Nicholas Latifi vince Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento della stagione di Formula 2. Il canadese taglia per primo il traguardo del circuito di Sakhir in Gara-1, al termine di una gara perfetta dominata dall’inizio alla fine. Grande la prestazione anche di Luca Ghiotto, l’italiano chiude al ...

Formula 1 - l’ad Camilleri ‘spiega’ la nuova Ferrari : “meno pressione e più armonia. Schumi Jr? Fa parte della famiglia” : Presente in Bahrain per assistere al Gran Premio, l’amministratore delegato della Ferrari ha parlato del ‘nuovo corso’ Louis Camilleri ha voluto accompagnare la Ferrari in Bahrain, assistendo al secondo Gran Premio del Mondiale 2019 di Formula 1. L’amministratore delegato del Cavallino ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 del nuovo corso del team, soffermandosi anche su Mick Schumacher: “abbiamo capito più ...

Formula 1 - Vettel non si accontenta : “non si finisce mai di imparare - abbiamo ancora del potenziale da esprimere” : Il pilota tedesco ha parlato al termine delle due sessioni di libere, sottolineando come bisogna ancora lavorare per migliorare ulteriormente la macchina Ottima giornata in casa Ferrari, Vettel e Leclerc hanno dominato le due sessioni di prove libere in Bahrain, rifilando quasi un secondo alle due Mercedes. Photo4/LaPresse Risultati che il team di Maranello prende comunque con le pinze, domani Hamilton e Bottas torneranno alla carica per ...

Formula 1 – Insoddisfazione Verstappen - Max elenca i problemi della sua Red Bull dopo le Fp2 : “ecco perchè soffriamo” : Max Verstappen soddisfatto a metà dopo il venerdì di prove libere in Bahrain: le parole del pilota della Red Bull in vista della gara di domenica Venerdì nel segno delle Ferrari in Bahrain. In occasione delle prime e delle seconde prove libere sul circuito del Paese mediorientale, Charles Leclerc nella mattinata e Sebastian Vettel nel pomeriggio si sono piazzati davanti a tutti e hanno comandato prima le Fp1 e poi le Fp2, staccando i ...

Bahrain : i tre piloti FDA al primo round della Formula 2 2019 : Oltre alla F1, nel fine settimana in Bahrain va in scena la prima tappa della Formula 2 2019. Dieci squadre e venti piloti sono pronti a darsi battaglia dopo un campionato 2018 che ha confermato la validità della serie, grazie alla promozione in Formula 1 dei primi tre classificati, George Russell, Lando Norris e Alexander […] L'articolo Bahrain: i tre piloti FDA al primo round della Formula 2 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Formula 1 - Gran Premio del Bahrain : come vederlo in Tv e in Streaming : Secondo appuntamento con il Mondiale Formula 1. Scopriamo insieme tutti gli impegni di questo week - end a partire dalle prove libere del venerdì alla gara di domenica.

Formula 1 - GP Bahrain 2019 : la diretta delle prove libere : In tv la diretta su Sky Sport F1, canale 207,, qui la cronaca con il nostro LIVE BLOG. Sui social da non perdere #SkyMotori. - di Redazione SkySport24

Formula 1 : orari e diretta tv GP del Bahrain 2019 : Cronaca, foto, video esclusivi e sondaggi per non farvi perdere nulla della seconda gara della stagione in Bahrain. orari DEL GP SU SKY GIOVEDÌ 28 MARZO Ore 16: Conferenza stampa piloti Ore 17.45: ...

Nuovo stadio - Sala : «Serve Formula per renderlo proprietà del Comune» : Nuovo stadio Milano – Il sindaco di Milano Beppe Sala è tornato nuovamente sulla proposta di realizzare un Nuovo stadio di calcio a Milano, demolendo il “Meazza” di San Siro, la cui ristrutturazione sarebbe particolarmente costosa e creerebbe il problema del dove spostare gli incontri di Milan e Inter in attesa di completare i lavori. […] L'articolo Nuovo stadio, Sala: «Serve formula per renderlo proprietà del Comune» è stato ...

Formula 1 - tutto quello che c'è da sapere sul GP del Bahrain 2019 : Felipe resta l'unico pilota in grado di scrivere il proprio nome nell'albo d'oro dell'evento senza esser stato prima o diventato poi campione del mondo. A proposito di campioni, Hamilton deve ...

Formula 1 - GP Bahrain : i 4 successi di Vettel e quelli della Ferrari : Dici Bahrain e pensi Ferrari . Dici Bahrain e pensi Vettel. Comunque la si voglia inquadrare, dall'attualità alla storia, la corsa tra le dune porta impresso tanto il marchio del tedesco quanto ...

Formula 1 : domenica 31 marzo il Gran Premio del Bahrain - in tv e streaming su Sky SportF1 : Tornano in pista i protagonisti del mondiale di Formula 1 che domenica 31 marzo farà tappa sul circuito di Sakhir per il Gran Premio del Bahrain. Si tratta del secondo appuntamento dei ventuno previsti per questa stagione, iniziata domenica 17 marzo con il Gran Premio d'Australia a Melbourne vinto da Valtteri Bottas. La situazione dopo Melbourne: Mercedes dominanti, Ferrari in crisi La gara disputatasi sul circuito di Albert Park ha messo in ...

Diretta Formula E/ Gp Sanya 2019 : streaming video e tv e vincitore della gara cinese : Diretta Formula E: info streaming video e tv e vincitore della prova in Cina, la sesta del campionato iridato, prevista questa mattina sabato 23 marzo.

Formula 1 - la trattativa per il rinnovo sul circuito della Catalogna : Oltre ai risvolti vantaggiosi per l'economia, non è da sottovalutare l'enorme impatto che l'evento sportivo ha sui media: circa un migliaio i mezzi di comunicazione coinvolti.