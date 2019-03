Dj Linus a dieta insieme al suo cane | Sembro vecchio e ho le gambe grosse”

ilgiornale

Linus, direttore artistico di Radio Deejay e conduttore radiofonico, è un grande sportivo ma, a volte si sa, anche gli sportivi sono autocritici con loro stessi. Nonostante gli impegni con la corsa e la bicicletta,ultimamente non sembra essere troppo a suo agio con il suo fisico. Lo ha ammesso lui stesso sul suo profilo Instagram, facendo una critica autoironica: "Grazie a questa foto (scattata prima di provare e misurare i 5 km della festa del 22 giugno) potrete giocare a thecagacazz scrivendomi che:un(lo sono); Ho le spalle strette e legrosse (come Nino della Leva calcistica di De Gregori); Ho la pancia (almeno questo non è vero, è il cordino dei calzoncini che fa difetto); Si vede il segno dei calzettoni. Devo abbronzarmi. Cagate a scelta. Buona giornata!"Nella fotoè immortalato nell"Area Expo di Milano, al termine di un allenamento di corsa in ...