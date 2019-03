Dalla Val di Scalve alla Norvegia «Così abbiamo superato la crisi»

F1 - Wolff spiazzato Dalla Ferrari : “in rettilineo sprigiona una potenza enorme - ma guai a sottovalutare Hamilton” : Il team principal della Mercedes è rimasto spiazzato dalla potenza della Ferrari, apparsa completamente diversa rispetto a Melbourne La Ferrari è completamente diversa rispetto a quella vista a Melbourne, ne sa qualcosa anche Toto Wolff. Il team principal della Mercedes è rimasto spiazzato dalla potenza sprigionata dalle due SF90 oggi in Bahrain, apparse imprendibili anche per le Mercedes di Hamilton e Bottas. Photo4/LaPresse Interrogato ...

Atterraggio d'emergenza per un Boeing 737 Max 8 : e Dalla Airbus duro colpo alla rivale : Un aereo della 'Southwest Airlines' ha dovuto compiere un Atterraggio di emergenza in Florida per "un problema collegato al...

"Non è la 194 a far diminuire la natalità. Dalla Lega proposta medievale" : Si fanno meno figli perché mancano servizi adeguati di sostegno alla natalità, per la mancanza di una politica adeguata a curare l'infertilità, fenomeno in aumento, per la difficoltà ad avere a ...

Kate Middleton furiosa con la sua migliore amica : “Vuole cancellarla Dalla vita di William - la vede come una rivale” : Pare che Meghan Markle non sia la sola ad avere un certo “caratterino” nella Royal Family. Anche la cognata Kate Middleton, moglie del principe William, ha conquistato infatti le prime pagine dei tabloid britannici per la sua sfuriata contro quella che un tempo definiva la sua migliore amica. Sembra infatti che la duchessa di Cambridge e Rose Hanbury abbiano litigato al punto da spingere Kate a dire a William di cancellarla dalla ...

GEO-FINANZA/ Italia - il "cavallo di Troia" scelto Dalla Cina per entrare in Europa : La Cina, in difficoltà economiche, e forse anche politiche,, sta cercando puntelli a cui appoggiarsi. E ha scelto l'Italia per entrare in Europa

Torino - ragazza violentata da un migrante fuori Dalla discoteca nel parco del Valentino : Una ragazza di 18 anni è stata violentata la notte scorsa da in migrante irregolare nel parco del Valentino a Torino. La giovane si era appartata al parco con amico e poi entrambi sono stati...

Studenti Dalla Val d'Elsa a Siena per la Giornata della memoria in ricordo delle vittime delle mafie : Nel pomeriggio si sono tenuti seminari tematici e spettacoli, poi la manifestazione si è conclusa alla Corte dei Miracoli con l'intervista musicale di Motta e I Ministri e con il concerto finale di I ...

Non è la Rai - Pamela Petrarolo e Ambra Angiolini : 'Perseguitata Dalla rivalità. Non ho avuto le sue stesse opportunità' : 'Non spodesta nessuno. Lei è la conduttrice, noi avevamo altri ruoli', Pamela Petrarolo , ex stellina di ' Non è la Rai ', ospite di Caterina Balivo a 'Vieni da me', torna a parlare del suo rapporto ...

La Spagna "sfratta" Franco Dalla Valle de los Caidos : verrà sepolto nel cimitero : Il governo spagnolo ha deciso di riesumare le spoglie di Francisco Franco , il dittatore che ha governato il Paese dal 1938 al 1976. Franco è attualmente sepolto nella 'Valle de los Caidos', un luogo ...

VIDEO – Clamoroso Dalla Spagna : il gol di Ronaldo in Champions League con l’Atletico Madrid non sarebbe valido : L’impresa è riuscita, oggi i sorteggi per i quarti di finale, dove sarà presente ancora una squadra italiana: la Juventus. Martedì all’Allianz Stadium di Torino un dominio assoluto con il 3-0 all’Atletico Madrid, tutto timbrato dal protagonista Cristiano Ronaldo. dalla Spagna però arrivano delle accuse: il secondo gol di testa del portoghese su assist del connazionale Joao Cancelo non sarebbe valido. La parata di Oblak è ...

Classifica Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : calendario - date - risultati e punti. Italia terza - scavalcata Dalla Francia : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale Italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Irlanda v ...

Dalla fusione tra Fallout e Stardew Valley nasce Atomicrops - un simulatore agricolo roguelite : ... dovreste sicuramente provare anche Atomicrops, simulatore agricolo in stile roguelite nel quale dovremo "coltivare e difendere l'ultima fattoria in un desolato mondo post-apocalittico". Come riporta ...

