Cinque questioni da affrontare per sopravvivere al Congresso delle famiglie di Verona

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) Ildiè partito, tra macabri feti di gomma e simpatiche esternazioni contro gay e legge 194. Il clamore attorno è intanto cresciuto al punto da toccare anche i delicati equilibri di governo: il M5s, da una parte, lancia siluri contro l’evento; dall’altra, la Lega (a quanto si legge) sta smorzando i toni prima più entusiastici e gli stessi Zaia e Salvini – in modo un po’ cerchiobottista, in verità – si sono premurati ad assicurare che unioni civili e aborto non si toccano.Prepariamoci, dunque, al prevedibile vittimismo da parte di chi crede, tra le altre cose, che le donne debbano stare in casa, che il femminicidio è un capriccio lessicale e che learcobaleno non esistono. E basta aver seguito i dibattiti di questi giorni sull’evento in questione per capire quale direzione prenderà lo scontro politico su certi temi. Pertutto ciò, ...

enricocolosimo : Credo che se il #GovernoPD negli ultimi cinque anni avesse fatto, a caso 1)Legge sullo #IusSoli 2) #Tav, A quest'… - emmepost : RT @VoxEuropIT: Da rileggere – Le cinque questioni centrali alle prossime elezioni europee. From Wake Up Europe! (London) - BuongiornoSk : Le cinque questioni centrali alle prossime elezioni europee -