Sport Racing è un gioco di corse automobilistiche a metà tra arcade e simulazione

ESports : Toyota Gazoo Racing Supra Gt Cup - al via i motori [GALLERY] : Annunciato il lancio ufficiale della TGR Supra Gt Cup, espansione di Gran Turismo Sport disponibile per Playstation4 Toyota Gazoo Racing (TGR) ha annunciato il suo ingresso nell’universo dei videogame con il lancio della GR Supra GT Cup per PlayStation4. Gran Turismo Sport, la prima gara singola virtuale a livello globale,partirà il prossimo mese di aprile. Con l’occasione TGR diventerà anche partner ufficiale di FIA Gran ...

SportPesa Racing Point F1 - presentato l’erede del team Force India in Formula Uno – FOTO : Quando in tanti si interrogano sul senso dei Saloni Auto, in attesa di quello di Ginevra, c’è qualcuno che li sceglie per presentare al mondo una nuova monoposto che prenderà parte al prossimo Campionato di Formula 1. Il Salone in questione è quello del Canada, che si svolge a Toronto dal 1974 ed è il primo lancio assoluto di un team Formula Uno in questa sede. Il team è SportPesa Racing Point F1. Nato l’anno scorso sulle ceneri della Force ...

F1 – Presentata la nuova SportPesa Racing Point : le parole entusiastiche di Stroll e Perez [GALLERY] : Lance Stroll e Sergio Perez entusiasti alla presentazione della nuova Racing Point F1 a Toronto: le parole dei due piloti di Formula Uno Lance Stroll e Sergio Perez hanno svelato oggi la nuovissima livrea della Racing Point F1 in diretta da Toronto. La nuova Racing Point F1 sfoggia anche quest’anno il suo caratteristico colore rosa, che lascia un po’ di spazio al bianco, nella seduta del pilota ed al blu sulla parte ...

Rosa e voglia di Pole - nasce SportPesa Racing Point : Con una monoposto Rosa e blu è stata presentata oggi a Milano la nuova partnership in Formula 1 tra SportPesa, giovane società che opera nel settore della tecnologia e dell'entertainment e la Racing Point. Il lancio di SportPesa Racing Point, con i piloti del team Sergio Perez e Lance Stroll, è stato trasmesso in diretta streaming dal Canada all'evento pre-stagione di presentazione alla stampa che si è svolto a Milano. SportPesa diventa così ...

F1 - Svelata la nuova livrea della SportPesa Racing Point : il rosa ancora protagonista sulla monoposto di Stroll e Perez : Stroll e Perez hanno svelato la nuovissima livrea della Racing Point F1 in diretta da Toronto Se tanti team della F1 hanno deciso, quest'anno, di 'risparmiare' sulla presentazione della nuova ...

Formula 1 - SportPesa Racing Point : ecco la nuova vettura : Al Canadian International AutoShow di Toronto, la SportPesa Racing Point ha presentato la nuova vettura con cui correrà il campionato 2019 di Formula 1. A guidare la nuova vettura - caratterizzata da una livrea rosa, con inserti grigi e blu - saranno il messicano Sergio Perez e il canadese Lance Stroll.In aggiornamento...