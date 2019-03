Nel nuovo trailer di annuncio di Judgment non compare l' attore Pierre Taki

Vogliamo rubare tutti i look di Rosalía Nel nuovo videoclip di “Con Altura” con J Balvin : Soprattutto quello da emoji fiamma The post Vogliamo rubare tutti i look di Rosalía nel nuovo videoclip di “Con Altura” con J Balvin appeared first on News Mtv Italia.

Myss Keta - esce il nuovo album PAPRIKA : "Belen e Corona? Li chiamo "mamma" e "papà" Nell'intimità. E per la copertina mi ha ispirato la Marini con la mortadella" : Nessuno conosce il suo vero nome e neppure il suo volto, che è sempre coperto da una mascherina. Questo ha contribuito a far diventare Myss Keta una divinità per molti. La sua musica, sempre all'avanguardia e provocatoria, ha fatto il resto. Hanno cercato di definirla in tanti modi negli ultimi anni ("l'unica popstar della scena postmoderna", "un angelo con il volto velato", "una donna di spettacolo e una spettacolo di donna"), ma è ...

Aumenti stipendi scuola - Bussetti : nuovo CCNL Nel 2019? : Il Ministro Marco Bussetti ha parlato a RepubblicaTv degli Aumenti degli stipendi dei docenti. Come annunciato, da aprile ci sarà l’indennità di vacanza contrattuale, che comunque apporterà Aumenti quasi invisibili. Bussetti: contratto e Aumenti stipendi Marco Bussetti spiega: “Intanto i docenti hanno rischiato di perdere gli Aumenti dello scorso contratto, al 31 dicembre terminava il contratto e li abbiamo mantenuti … Fosse per me ...

Levante : futuro senza memoria e spaventoso presente Nel nuovo singolo “Andrà tutto bene” : Cantautrice del nuovo pop italiano, icona di stile naturale e versatile, dopo 3 album di successo per pubblico e critica e due libri bestseller, Levante torna con un nuovo singolo in uscita il 5 aprile per Warner Music, primo passo del suo nuovo percorso discografico. “Andrà tutto bene”, questo è il titolo del nuovo brano, parla di futuro senza memoria, elenca lo spaventoso presente ma si aggrappa alla promessa che “Andrà tutto bene.” Levante è ...

Ercole è il nuovo singolo di Ermal Meta - l’amore e la fatica del lasciar andare Nel nuovo brano : L'amore è ancora una volta centrale e non poteva che essere il protagonista del nuovo brano di Ermal Meta, Ercole. Questa volta la sfaccettatura del sentimento è quella che riguarda la difficoltà del lasciare andare l'altro ed Ercole viene nominato a testimonianza della "gran fatica" da affrontare. Nella mitologia, Ercole è colui che si cimenta nelle dodici fatiche soggette a molteplici interpretazioni, dal cammino spirituale alle Metafore ...

Energica - nuovo accordo commerciale in Maryland e Nella Regione Atlantica : Energica Motor Company S.p.A. continua ad espandersi negli Stati Uniti. La prima casa costruttrice al mondo di moto elettriche ad elevate prestazioni ha siglato un nuovo accordo commerciale con CYCLEMAX nella significativa Regione Atlantica che comprende la capitale della nazione. L'area in cui è ...

Bannon : "Nel nuovo Europarlamento sarà la Lega a dare le carte" : ... in opposizione ai burocrati che hanno distrutto l'economia italiana ed europea, uno schema che si dovrebbe riproporre anche il 26 maggio' .

Acqua su Marte è il nuovo singolo di Tormento feat. J-Ax - anche il rap di Raige Nel testo : Il nuovo singolo di Tormento feat. J-Ax è Acqua su Marte. Per il suo ritorno alla musica il rapper ha così deciso di cantare con l'amico Alessandro Aleotti in un brano che sarà consegnato alla rotazione radiofonica a cominciare dal 5 aprile. Tra le firme del testo anche quella di Raige mentre la produzione è affidata a SDJM. Tormento manca dalle scene musicali da 4 anni mentre negli ultimi anni '90 è stato uno tra gli idoli di giovanissimi ...

“Paprika” - omaggio a Tinto Brass Nel nuovo album di Myss Keta : Esce il 29 marzo "Paprika" nuovo piccantissimo progetto di Myss Keta. Dopo il viaggio interiore e oscuro del precedente "Una vita in Capslock", l'autrice di "Una donna che conta" traccia una nuova traiettoria nel suo percorso artistico e svela il lato positivo e future-pop della propria personalità. Il titolo è un omaggio esplicito il maestro del cinema erotico Tinto Brass, la cover dell'album cita l`iconica Valeria Marini di "Bambola", ...

MARVEL : Angelina Jolie in trattative per entrare Nel cast del nuovo film dell'UCM "The Eternals" : MARVEL: Angelina Jolie nuova super eroina dell'UCM? Ecco il ruolo che la star di Hollywood potrebbe interpretare in "The Eternals"…. MARVEL prepara nuove sorprese per i fan! Dopo l'arrivo nelle sale cinematografiche di Captain MARVEL, in attesa di vedere al cinema Spider-Man: Far From Home e scoprire le conseguenze di Infinity War con l'uscita attesissima di ...

Undici titoli Nella tracklist del nuovo album di Fabrizio Moro - Figli di nessuno è atteso per il 12 aprile : Sono Undici i titoli nella tracklist del nuovo album di Fabrizio Moro, quello che il cantautore romano spedirà sul mercato a cominciare dal 12 aprile. Già rilasciato il singolo apripista, individuato in Ho bisogno di credere e approdato in radio dal 15 marzo scorso. Si inizia con la title track, Figli di nessuno, per continuare fino alla conclusione delle tracce che si chiudono con Quando ti stringo forte. Ho bisogno di credere è invece il ...

Clarke contro Clarke Nel poster di The 100 6 - la key art mostra il nuovo pacifico pianeta : oppure no? (foto) : "Affronta i tuoi demoni": questo è lo slogan scelto dal network CW per lanciare il poster di The 100 6. La key art, divulgata in queste ultime ore, consente di dare uno sguardo al nuovo pacifico pianeta, ma attenzione: sarà davvero così tranquillo come pensiamo? Conoscendo l'universo della serie post-apocalittica, ci aspettiamo di tutto. Ciò che ci colpisce del poster di The 100 6 è l'uso prorompente del colore. Se in passato le locandine ...