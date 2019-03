Juve | Agnelli | ' CR7 da tutelare | la stagione è ancora lunga

Juventus - parla Agnelli : 'Cristiano Ronaldo sta bene - ma la stagione è lunga' : Questa mattina, la Juventus ha preparato la gara di domani contro l'Empoli. Per il match di domani i bianconeri dovranno fare a meno di Cristiano Ronaldo. CR7 ha un problema ai flessori e il suo obiettivo è quello di rientrare per il match contro l'Ajax. Oggi, è intervenuto ad un evento organizzato da "Il Foglio" a Milano, il presidente della Juve Andrea Agnelli che ha proprio parlato delle condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo sottolineando ...

Mercato Juventus – Agnelli e Paratici spingono sull'acceleratore: secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il presidente e il direttore sportivo della Juventus sono protagonisti di un doppio blitz che potrebbe avere ripercussioni importanti nell'immediato sul Mercato bianconero. Il primo quest'oggi è volato ad Amsterdam dove si svolgerà l'assemblea dell'Eca, la grande lega che gestisce la maggior

Juventus – Negli ultimi mesi sono stati evidenti le discrepanze tra la Curva Sud e il presidente bianconero Andrea Agnelli. Si era parlato addirittura di uno sciopero del tifo nella partita di Torino contro l'Atletico Madrid, smentito poi dalla Curva sulla loro pagina ufficiale. Adesso, nuovi attacchi e prese di posizione arrivano dalla pagina ufficiale

MARCELO JUVENTUS – Marcelo alla Juventus sembrava fatta, ma nelle ultime settimane si sono accavallate un po' di coincidenze che fanno pensare che l'affare non si farà. Anche se il calciomercato si è dimostrato imprevedibile. Zidane però avrebbe già blindato il brasiliano, decisiva sarò dunque la sua volontà. L'unico che potrebbe fargli cambiare idea è

Mbappè-Juventus – Il Psg è pronto a mettere a segno un nuovo colpo di calciomercato nella prossima sessione estiva. I francesi per centrare la Champions League vorrebbero portare nella Capitale Antoine Griezmann, che l'Atletico Madrid sembra disposto a cedere per una cifra vicina ai 120 milioni di euro. L'arrivo del giocatore del Colchoneros creerebbe una forte concorrenza in attacco. Mbappé, Neymar, Cavani e Griezmann, senza

Juventus - Agnelli : 'Sbagliato limitare i prestiti - servono le seconde squadre' : TORINO - La Juventus difende il progetto delle seconde squadre. Il presidente bianconero, Andrea Agnelli , durante il Convegno in corso di svolgimento all' Allianz Stadium ha chiarito le idee della ...

Juve - Agnelli : "Ajax grande esempio di politica sportiva" : ... "L'Ajax ha fatto una grandissima scuola e questo è l'esempio principe che anche in un mercato senza risorse economiche, attraverso la politica sportiva, possono esserci società di alto livello ...

Juventus - Agnelli : 'Ajax un modello - ha fatto scuola' : 'L'Ajax ha fatto scuola, è l'esempio principe che in un mercato senza tante risorse economiche si possono avere squadre di alto livello internazionale'. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ...

Juventus - Agnelli mette in vetrina Nicolussi : “i giovani devono fare esperienza” : “Hans Nicolussi ha provato l’esperienza di vivere l’ottavo di Champions con l’Atletico: i ragazzi devono fare esperienze del genere”. Sono le dichiarazioni del presidente della Juventus Andrea Agnelli che mette in vetrina il giovane centrocampista bianconero: “Nicolussi dovrebbe giocare in Primavera – ha proseguito il presidente della Juventus – ma come mi è stato insegnato da Marotta, che ...

Juventus Mbappé – Tra vari incroci di mercato che potrebbero andare a rinforzare la Juventus in vista della conquista della Champions League c'è anche Mbappé. Il fenomeno francese, campione del mondo con la sua Nazionale e votato da moltissimi come il miglior giovane degli ultimi anni, è il sogno dei bianconeri. Paratici, ds della Juventus,

Juventus - ultrà ancora contro Agnelli : nuovi striscioni all'Allianz : Una tregua momentanea per la serata di Champions, ma è sempre guerra aperta tra la Juventus e i gruppi organizzati. La Curva Sud ha deciso di interrompere lo sciopero del tifo solo per la sfida contro ...

Juve : nuovi striscioni contro Agnelli : All’Allianz Stadium sono comparsi nuovi striscioni con scritte contro il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Continua la protesta contro l’aumento del costo dei biglietti. Due striscioni firmati “Drughi“, principale gruppo della Curva Sud, sono stati appesi ai cancelli dell’impianto. Le fotografie sono state rilanciate sui social network. Uno degli striscioni recita: “Chiedi i Daspo alla polizia e ...

Juventus - striscioni dei tifosi contro Agnelli alla vigilia dell’Atletico : Oggi la Juventus affronterà una gara delicatissima contro l’Atletico Madrid, i tifosi intanto sono sul piede di guerra contro Agnelli “Nessuna Coppa dei campioni vale quanto il rispetto dei tuoi tifosi”. “Chiedi i Daspo alla polizia e alzi i prezzi per mandarci via“. E’ il testo dei due striscioni affissi nella notte al di fuori dello Juventus Stadium, striscioni di una frangia del tifo bianconero contro ...