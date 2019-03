I migranti del clima

Finito il dirottamento del mercantile : i migranti sbarcano a Malta | : Accolte le persone a bordo della El Hiblu 1, costretta dai naufraghi a cambiare rotta per non tornare in Libia e poi riconsegnata al capitano dalle unità operative speciali di La Valletta. A bordo ci ...

migranti - forze maltesi prendono il controllo del mercantile dirottato che entra in porto a La Valletta : È entrato in porto alla Valletta, dopo che il controllo della nave è stato restituito al capitano dalle forze armate maltesi. Il mercantile El Hiblu 1 con oltre 100 Migranti a bordo era stato dirottato dagli stessi naufraghi mentre si stava dirigendo verso la Libia dopo il salvataggio. “Non ci sottraiamo alle responsabilità nonostante le nostre dimensioni. Ora seguiremo tutte le regole internazionali di conseguenza”, ha scritto su ...

La denuncia della ong : "Per la fatica morti oltre 1500 migranti in sei anni nei campi italiani" : Medici Cuamm pubblica i dati sanitari delle loro postazioni di sostegno ai braccianti agricoli: quasi il 50 per cento è malata per il troppo lavoro. L'appello sul British medical journal: "L'agricoltura fa vittime come una guerra: persone uccise dalla fatica e dalla mancanza di...

