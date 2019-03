Dichiarazioni Irpef | nel 2017 italiani più poveri anche con il PIL in aumento

fanpage

(Di venerdì 29 marzo 2019) Nelglihanno dichiarato complessivamente al fisco 838 miliardi di euro. La somma è inferiore per circa 5 miliardi rispetto all'anno precedente, sebbene il paese crescesse dell'1,6%, il picco più alto raggiunto dai tempi della Grande Recessione. Nonostante ciò, gliguadagnavano 270€ in meno rispetto al 2016.

