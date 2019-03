Boxe - Clemente Russo torna sul ring! Tatanka sfiderà Aliev nel Dual Match Italia-Francia - domani incontro a Lanciano : Clemente Russo è pronto per tornare sul ring! Tatanka affronterà il transalpino Mourad Aliev sui cinque round in occasione del Dual Match tra Italia e Francia che andrà in scena domani sabato 30 marzo al PalaSport di Lanciano (in provincia di Chieti). Il campano, reduce da un lungo periodo di training tra l’Italia e la Russia, sembra pronto per poter dire la sua ancora una volta e tornerà a combattere a quattro mesi di distanza dai ...