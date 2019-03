Ciclo di incontri sulla sicurezza alimentare con Lab Cam e la Camera di Commercio Riviera

“Incontri di Natura” - un Ciclo di eventi dedicati alla biodiversità e geodiversità dell’Aspromonte : Mercoledì 20 Marzo alle ore 10 presso la Direzione del Dipartimento di Giurisprudenza economia e Scienze Umane dell’Università degli Studi Mediterranea alla Cittadella Universitaria – Salita Melissari di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione degli “Incontri di Natura” , ciclo di eventi dedicati alla biodiversità e geodiversita dell’Aspromonte , organizzati dall’Ente Parco in collaborazione con l’Universitá ...

Matera2019 - riprende il Ciclo di incontri "People have the Power" : Cinque appuntamenti, tra Milano, Bruxelles e Matera, con ospiti internazionali che indagano le possibilità dell'attivismo civico per definire nuove forme di democrazia e di economia, innescare ...