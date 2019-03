Anche per l’Italia LG K40 | un entry-level con molto da offrire

optimaitalia

(Di venerdì 29 marzo 2019)Da aprile sarà disponibile all'acquisto in Italia l'LG K40, il primo della serie ad introdurre l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con accesso ad una svariata gamma di funzionalità tramite il tasto dedicato a Google Assistant. Il prezzo consigliato per il prodotto è di 179.90 euro, nelle colorazioni New Moroccan Blue e New Platinum Grey.Il dispositivo gode della certificazione MIL-STD-810G, che lo rende invulnerabile a shock termici e cadute. A bordo ritroviamo uno schermo FullVision da 5.7 pollici con risoluzione HD+, un processore octa-core da 2.0 GHz (non ne è stato ancora reso noto il modello), 2GB di RAM, 32GB di storage (espandibile tramite microSD fino a 2TB), una fotocamera posteriore da 16MP (munita di AI Cam, per il riconoscimento del soggetto ed impostazione automatica dei parametri più adatti alla scena) con PDAF ed una frontale da 8MP munita di flash ...

StefanoFassina : Caro @CarloCalenda dovresti chiedere scusa a lavoratori @Alitalia : erano per te “irresponsabili corporativi” per N… - matteosalvinimi : Finalmente da oggi anche in Italia VINCE il sacrosanto diritto di DIFENDERSI in casa propria o sul posto di lavoro,… - valeriafedeli : La #LegittimaDifesa è legge. Adesso i cittadini non saranno più sicuri ma solo più soli. Soprattutto le donne. Con… -