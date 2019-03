Aborto in Italia | una donna ha diritto di scegliere

Congresso Famiglie - Gandolfini : “In Italia con l’Aborto uccisi 6 milioni di bambini”. Pillon : “Figli abbiano mamma e papà” : “L’aborto è l’uccisione di un bambino in utero, e la legge 194 è stata applicata soltanto negli articoli che permettono la soppressione di una vita e non in quelli aiutano la maternità”. Nel giorno dell’avvio dei lavori del controverso 13/o Congresso mondiale delle Famiglie a Verona Massimo Gandolfini, leader del Family day, interviene a a margine dell’evento e parla di aborto e 194. Nella città scaligera Piazza Bra è ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Alicia scopre che Xenia ha causato il suo Aborto! : Prima o poi tutti i nodi vengono al pettine! Ne sa qualcosa Xenia Saalfeld (Elke Winkens), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedrà un oscuro segreto che credeva ormai da tempo sepolto venire riportato improvvisamente alla luce… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph si scusa con Alicia e Viktor Come sappiamo, ...

'L'Italia torna al Medio Evo? Magari Il Papa con noi - l'Aborto è omicidio' : "Magari l'Italia tornasse al Medio Evo! E' stata una delle ere storiche, dal punto di vista culturale, più brillanti che il nostro Paese abbia mai avuto. E non ci sarebbe stato il Rinascimento se non ci fosse stato il Medio Evo". Con queste parole Massimo Gandolfini Segui su affaritaliani.it