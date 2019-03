Via della seta | chi ci guadagna e a quali condizioni? Non l’abbiamo ancora capito

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) di Monica Di SistoVentinove documenti, di cui una “cornice” politica che contiene dieci premesse per contratti commerciali e 19 intese istituzionali. L’incontro tra Governo italiano e cinesesettimana scorsa, se non fosse stato impreziosito dalla visita del presidente Xi e dalla stizza di Bruxelles a trazione franco-tedesca per l’autonoma iniziativa, rientrerebbe in un normale meccanismo di cooperazione tra l’Italia, Paese schiacciato sull’export e un suo potenziale mercato di sbocco. Quelli che sono stati definiti, erroneamente, accordi commerciali, non possono esserlo perché l’Italia ha conferito con il Trattato di Lisbona alla Commissione europea la propria competenza a trattare di scambi e investimenti, faccia a faccia o dentro l’Organizzazione mondiale del Commercio. Qualche problema formale in più, in questo senso, lo pone l’adesione italiana alla Belt and Road ...

aurever : 'È qualcosa che abbiamo sotto gli occhi ma per vederla va guardata.' L'11/4 esce #Cafarnao, il film di… - petergomezblog : Bollette, “da aprile l’energia elettrica cala dell’8,5% e il gas del 9,9% per via della riduzione dei prezzi delle… - DalilaNesci : La “Repubblica” delle fake news. Balle contro il Governo anche sul calo della bolletta elettrica -