Usa | Di Maio | Via della Seta non è alleanza geopolitica

Usa - Di Maio promette la «fase 2» Ma difende l'intesa con la Cina : Entro il 10 aprile il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, dovrà incardinare il Def, Documento di economia e finanza, sulla variazione del Pil prevista per il 2019. È ancora sostenibile l'...

Cittadinanza a Rami e Adam - Salvini : 'Convinto non da Di Maio ma da solo. Ragazzi Usati per fini politici - sono disgustato' : sono cinque i Ragazzi del bus incendiato che oggi Matteo Salvini ha ricevuto al Viminale, premiandoli con una medaglia al valore per il...

Salvini incontra Rami : «La sinistra lo ha Usato. Cittadinanza? Non mi ha convinto Di Maio» : Su Rami è stata fatta «una battaglia politica» e «non è vero che mi ha convinto Di Maio» a concedergli la cittadinanza. Lo ha detto il ministro...

Di Maio in missione negli Usa : 'Qui per attrarre investimenti' - : Il vicepremier in missione a New York e a Washington: "Non sono qui per rassicurare, ma per portare avanti le relazioni politiche e commerciali", risponde a chi gli chiede se il tour fosse per ...

Di Maio - missione in Usa a caccia di investitori e «grandi tecnologie» : missione in Usa per il vicepremier Luigi Di Maio, volato oltreoceano per una serie di incontri con gli investitori. Di Maio, appena sbarcato a New York, incontrerà la comunità italiana al consolato. ...

Di Maio in crisi accUsa Salvini : 'Fase 2 del governo o si va a casa' : 'Mi spiegate cosa ha fatto Salvini sinora? Ha rimandato indietro un barcone e Quota100, misura criticatissima in Europa e che ci costa una valanga di soldi. Mentre i clandestini che doveva respingere ...

Via della Seta : accordi per 2 - 5 miliardi. Di Maio rassicura Usa : 'tlc fuori da intese' : Abbiamo fatto un passo per aiutare la nostra economia a crescere'. 'Ci sarà una task force del Mise - ha detto ancora Di Maio - che monitorerà gli accordi, lavoriamo perché ci siano altri accordi da ...

Sicurezza - scontro M5S-Lega. Di Maio 'Più prevenzione - modello Usa'. Salvini 'Mi tengo stretto quello italiano' : ... 'Dice che i nostri sono i migliori al mondo? Ma certo, pensiamo anche noi che i nostri apparati di intelligence, i nostri militari e le nostre forze di polizia siano le migliori al mondo. Ma occhio ...

Di Maio : 'Per la sicurezza imitiamo gli Usa'. Ma Salvini : 'Mi tengo stretto il modello italiano' : Il vicepremier M5S: 'tecnicamente siamo impeccabili, politicamente possiamo migliorarci'. Escludendo però che sia 'un affronto' al ministro dell'Interno della Lega