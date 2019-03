Uomini e Donne | offese a Gemma sui social | Roberta corre in sua difesa

Anticipazioni Uomini e Donne : Teresa Langella critica Andrea : Teresa Langella e Andrea Dal Corso tornano a Uomini e Donne oggi Oggi a Uomini e Donne ci sarà un nuovo confronto tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. La prima puntata settimanale dedicata al Trono Classico inizierà con il botto e la tronista partenopea non sarà l’unica protagonista dell’appuntamento del giovedì. Ampio spazio verrà dedicato anche alle vicende sentimentali di Andrea Zelletta. A sorpresa Maria De Filippi annuncerà ...

Uomini e donne : Giulia De Lellis offre i popcorn su IG - parlando di Damante ai followers : La bella e tenebrosa testimonial di Tezenis nonché ex-pupilla di Maria De Filippi, Giulia De Lellis, si è trincerata in un silenzio mediatico tombale, a seguito della divulgazione di alcune foto apparse in uno degli ultimi numeri di Chi magazine, che immortalano Giulia De Lellis mentre concede un tenero bacio ad Andrea Damante. Un gossip, quello fornito da Chi magazine, che in molti hanno interpretato come la prova provata di un ritorno di ...

Uomini e Donne oggi - Valentina torna a parlare di Irene poi sbotta : “Basta” : Uomini e Donne, Valentina Galli dopo Luigi si gode l’affetto dei fan Il trono di Luigi Mastroianni è terminato da qualche settimana, ma i fan non sono ancora stanchi di fare domande! Ne sa qualcosa Valentina Galli, la sua ex corteggiatrice su cui non è ricaduta la scelta al castello. La ragazza ha trascorso un […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Valentina torna a parlare di Irene poi sbotta: “Basta” proviene da Gossip e ...

Anticipazioni Uomini e donne del 28 marzo - Andrea torna da Teresa ma lei non si fida : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, di cui domani giovedì 28 marzo andrà in onda la prima puntata di questa settimana dedicata al trono classico. Le Anticipazioni che arrivano dalla pagina ufficiale Instagram della trasmissione e dal sito web WittyTv rivelano che sarà un appuntamento speciale, dato che in studio assisteremo al ritorno di Andrea Dal Corso e Teresa Langella, i quali saranno nuovamente al centro di un confronto ...

Gossip Uomini e donne - lo sfogo di Raffaella : 'Vergogna - menzogne dopo tanti errori' : Duro sfogo di Raffaella Mennoia sui social. L'autrice storica di Uomini e donne in queste ore si è tolta qualche sassolino dalle scarpe e lo ha fatto postando su Instagram un messaggio al vetriolo che non è passato affatto inosservato tra i fan che seguono ogni giorno la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. In molti, infatti, hanno provato ad interpretare le parole della bella Raffaella e tra le presunte destinatarie di questo messaggio ...

Teresa e Andrea news - viaggio in arrivo dopo Uomini e Donne? : Teresa Langella e Andrea Dal Corso, le ultime news sulla nuova coppia di Uomini e Donne Come procedono le cose tra Teresa e Andrea dopo Uomini e Donne? Dato che sono stati in studio per annunciare di stare insieme lunedì e quindi sono passati pochi giorni, tutto procede per il verso giusto. I due stanno […] L'articolo Teresa e Andrea news, viaggio in arrivo dopo Uomini e Donne? proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - furibonda lite tra Tina Cipollari e Gemma : Maria De Filippi costretta a intervenire : 'Fai sempre battute, ma non sai niente della mia vita', urla Gemma. 'Non sappiamo niente della tua vita, perché sei una perfetta sconosciuta', risponde stizzita Tina. E' l'inizio dell'acceso confronto ...

Uomini e Donne news - il matrimonio di Clarissa e Federico : “È tutto pronto” : Uomini e Donne news: Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono pronti a dire sì Manca ormai pochissimo tempo e l’entusiasmo sembra essere alle stelle. Proprio cosi..Federico Gregucci e Clarissa Marchese sono sempre più vicini al giorno del loro matrimonio e questo non fa altro che renderli felici e uniti. La coppia, come tutti ricorderanno, ha […] L'articolo Uomini e Donne news, il matrimonio di Clarissa e Federico: “È tutto ...

Uomini e donne - lo sfogo di Raffaella Mennoia sul social : 'Certa gente dovrebbe sparire invece continua a mettersi in luce' : Raffaella Mennoia si lascia andare a uno sfogo su Instagram. La storica autrice di 'Uomini e donne', programma condotto da Maria De Filippi, sembra avercela con qualcuno, ma l'indirizzo delle sue ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni a Irene Capuano : "Un mese dopo ti dico che non potevo fare scelta migliore" : Un mese fa la scelta, oggi l'amore trionfa tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano. La coppia unita nell'ultima puntata dello speciale di Uomini e Donne dedicato alla scelta del tronista prosegue la storia a gonfie vele. Coccole e scatti insieme, Irene spesso si trova a casa di Luigi in terra Sicula.Sembra che la famiglia del giovane ragazzo abbia accolto a braccia aperte l'ex corteggiatrice e il fratello minore di Luigi, Salvo è felice di ...

Uomini e Donne - Tina sfida Gemma. Maria costretta ad intervenire : Un nuovo scontro tra l'opinionista e la Dama. Il motivo? La prima accusa la seconda di ipocrisia: "Non è vero che sei qui...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia durissima : "Certa gente dovrebbe sparire" : Non è la prima volta che Raffella Mennoia, la famosa autrice di Uomini e Donne, si lascia andare a un duro sfogo sui social. "Certa gente dovrebbe sparire invece di continuare a mettersi in luce. Di tanti errori commessi quello di non esservi fatti curare è stato il peggiore, poi c’è anche quello de

Uomini e Donne : tra Pamela e Stefano trionfa l'amore : Lieto fine a Uomini e Donne per due dei protagonisti del trono over. Stiamo parlando di Stefano Torrese e Pamela Barretta che, nel corso della puntata appena registrata e non ancora andata in onda, hanno annunciato la decisione di voler lasciare la trasmissione insieme. Un'altra coppia, dunque, si è formata nel famoso programma in cui si cerca l'amore. Stando alle indiscrezioni trapelate dopo la registrazione di qualche giorno fa, la puntata si ...

Uomini e donne - Tina contro Gemma : "Il tuo unico amore sono le telecamere" : Siamo alle solite: come nella migliore tradizione di Uomini e donne, il dating show di Canale 5 di Maria de Filippi, Tina e Gemma sono arrivate ai ferri corti. A far scoppiare la scintilla è stata una frase della dama torinese, alla quale la conduttrice ha chiesto se, chiusa la storia con Rocco, fosse interessata a qualche cavaliere del parterre maschile. Di tutta risposta, Gemma ha rivelato di aver ballato una volta e di aver scambiato ...