Sicurezza autostrade A24 A25 Marsilio incontra vertici Strada dei Parchi

(Di giovedì 28 marzo 2019) L'Aquila - Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Silone ididei: la società per azioni che gestisce leabruzzesi A24 e A25. La delegazione era formata da Alfonso Toto, presidente di "Toto Costruzioni Generali", Cesare Ramadori, amministratore delegato dideiSpa e Mauro Fabris, vice presidente del Cda dideiSpa. L'incontro fa seguito agli impegni cheha assunto nei giorni scorsi con il Comitato dei Sindaci. Oggetto della riunione: il nuovo piano economico-finanziario previsto dall'azienda contenente le risorse necessarie per l'avvio dei lavori di adeguamento sismico dell'infrastruttura autole e per scongiurare il ventilato aumento delle tariffe previsto a partire dall'1 luglio prossimo. Il presidenteha ...

