National Geographic Festival delle Scienze 2019 | programma e ospiti

Marco Mengoni per Planet or Plastic - la campagna di sensibilizzazione lanciata da National Geographic : Marco Mengoni per Planet or Plastic, l'artista di Ronciglione è testimonial della campagna di sensibilizzazione lanciata da National Geographic sull’emergenza ambientale causata dalle Plastiche monouso. Oltre il 40% della Plastica viene utilizzato solo una volta e poi gettato tra i rifiuti. Se pensiamo ai pezzi di Plastica sparsi in mare invece siamo a 5mila miliardi i pezzi che galleggiano in tutto il mondo. Solo dal 2015 sono stati ...

The Hot Zone arriva (finalmente) in tv con Julianna Margulies - su National Geographic a maggio 2019 : The Hot Zone arriva in tv: della miniserie si parla fin dal 2014, ovvero da quando Ridley Scott acquisì i diritti del bestseller di Richard Preston ispirato a una storia vera, quella di una dottoressa americana che nel 1989 cercò di evitare la prima vera epidemia di Ebola. A cinque anni dalla prima traccia di The Hot Zone, National Geographic annuncia la messa in onda della miniserie in sei parti nella tarda Primavera del 2019: la prima ...

Genius 3 : Aretha Franklin - National Geographic racconta la Regina del Soul : riprese al via in estate : E' Aretha Franklin la terza protagonista della serie antologica Genius, che ha visto le sue prime due stagioni dedicate a Albert Einstein (interpretato da Geoffrey Rush) e Pablo Picasso (con Antonio Banderas nel ruolo del protagonista) e che ora si prepara a raccontare la vita, la carriera e la sua impegno civile della Regina del Soul, scomparsa ad agosto 2018 a 76 anni. Aretha Franklin è ...

National Geographic annuncia alcune delle produzioni in arrivo sul canale : Un 2019 ricco di novità per National Geographic che annuncia alcune delle prossime produzioni in arrivo sul canale. Prima tra tutte la terza stagione di GENIUS, la serie prodotta da Ron Howard e Brian Grazer che quest’anno sarà dedicata ad Aretha Franklin. GENIUS ARETHA FRANKLIN ripercorrerà la vita della grande artista, dalla sua strabiliante carriera alla sua influenza sulla cultura contemporanea....

Arrivano le Barbie di National Geographic : Una linea completamente rinnovata di Barbie sta per arrivare sugli scaffali di tutto il mondo per celebrare le donne che hanno scelto di dedicare la loro vita alla scienza e alla natura. Susan ...

Silicon Valley - su National Geographic (Sky) la valle del boom : Visionari, cervelloni e affaristi. Per comprendere la nascita di Internet, è necessario conoscere i pionieri che arrivarono nella Silicon valley negli anni ’90. Prodotta da Arianna Huffington e creata da Matthew Carnahan (House of Lies) Silicon valley: LA valle DEL boom è una serie in 6 episodi che ricostruisce in modo gli anni folli della rivoluzione tecnologica fino alla bolla della new economy. In...

National Geographic e Sky Ocean Ventures cercano alternative alla plastica : National Geographic e Sky Ocean Ventures hanno lanciato un concorso internazionale per la ricerca di soluzioni innovative volte ad affrontare il problema legato all’utilizzo della plastica usa e getta. L’Ocean Plastic Innovation Challenge, un concorso della durata di un anno, si concentrerà su tre modi strategici di affrontare il crescente problema dell'inquinamento causato da...

