Matteo Salvini a cena in galera Accompagnato da Annalisa Chirico

Sea Watch - la vergogna della portavoce contro Matteo Salvini : "Crimini enormi - ricordano l'Olocausto" : La Ong non molla e spara ad alzo zero, parole inaccettabili contro Matteo Salvini e le sue politiche. "Ci stiamo macchiando di crimini pazzeschi, che ricordano l’olocausto", ha affermato Giorgia Linardi, portavoce della Sea Watch, intervenuta a Circo Massimo. Si parlava degli sbarchi di immigrati e

Massimo D'Alema si inchina davanti a Matteo Salvini : "Come Silvio Berlusconi - ha capito tutto. E il Pd..." : Quando accade ciò che pare impossibile, ovvero l'elogio di Matteo Salvini firmato Massimo D'Alema. Le parole di Baffino sono state pronunciate nel corso di un convegno della Fondazione De Gasperi in cui si è parlato di seconda e terza repubblica. E D'Alema inizia parlando di Silvio Berlusconi, che n

Sondaggio Masia - Matteo Salvini umilia Luigi Di Maio : chi conta di più nel governo? : Tempo di sondaggi ad Agorà, il programma del mattino su Rai 3. Non soltanto le intenzioni di voto alle eventuali elezioni politiche o europee, però. Fabrizio Masia, infatti, chiede al suo campione chi conti di più all'interno del governo. Risultato? Una sorta di plebiscito per Matteo Salvini, "premi

Ornella Vanoni apolitica commenta : "Matteo Salvini è il ce l'ho duro" : La cantante Ornella Vanoni, reduce dalla sua partecipazione nelle vesti di valletta d'eccezione al Festival di Sanremo 2019, si è aperta ai microfoni di una nuova intervista rilasciata a Carta Bianca, ...

Quanto guadagna Matteo Salvini : stipendio e dichiarazione redditi : Quanto guadagna Matteo Salvini: stipendio e dichiarazione redditi Matteo Salvini: Quanto guadagna, ecco la dichiarazione dei redditi Il tema degli stipendi dei nostri politici ha da sempre tenuto alta l’ attenzione degli italiani, con una parte di essa speranzosa in un effettivo ridimensionamento dei costi della politica. In campagna elettorale, le proposte dei partiti usciti vittoriosi sembravano accomodarsi proprio a questo sentito bisogno ...

Un mercantile sarebbe stato dirottato da alcuni migranti e sarebbe diretto verso Malta - dice Matteo Salvini : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto che alcuni migranti soccorsi da un mercantile nel Mar Mediterraneo si sarebbero ribellati all’equipaggio e avrebbero preso il controllo dell’imbarcazione, che ora sarebbe diretta verso Malta o Lampedusa. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti

Se si digita www.m5s.it si apre il sito della Lega con Matteo Salvini : Se si digita su Internet www.m5s.it spunta il faccione di Matteo Salvini che, con il pollice in su, dà il benvenuto sul sito della Lega Nord. Il dominio m5s.it, porta infatti direttamente su www.Leganord.org, sito perfettamente aggiornato che si riferisce agli alleati di governo. Uno scherzo? Non è dato sapersi, quel che è certo finora è che il dominio m5s.it è stato registrato il 31 marzo del 2010 ed è stato poi aggiornato il 16 aprile del 2018 ...

Matteo Salvini : "Confindustria piena di gufi" - la difesa di Luigi Di Maio : "L'epoca dei gufi è di Renzi" : Nuovo scontro a distanza tra i due vicepremier. Pomo della discordia, questa volta, i gufi. Non quelli di renziana memoria, ma quelli additati come tali da Matteo Salvini. A chi gli chiedeva un parere sulle previsioni fatte da Confindustria, il vicepremier leghista ha risposto: "Verranno smentite clamorosamente dai fatti. È pieno di gufi. Ci hanno sempre "cannato" in passato". Immediata la risposta dell'altro vicepremier, che si assume la ...

Chi è Francesca Verdini - la nuova fiamma di Matteo Salvini : In queste ultime ore non si fa altro che parlare di Francesca Verdini, indicata come nuova fiamma di Matteo Salvini. E così pare che il cuore del vicepremier nonché Ministro dell'Interno sia tornato a battere dopo la fine (tra l'altro piuttosto recente) della sua lunga love story con la conduttrice Elisa Isoardi. I rumors su Francesca Verdini e Matteo Salvini Tutto è partito circa una settimana fa, da ...

Perché Matteo Salvini ha cambiato idea su Ramy : il merito non è di Di Maio ma dei dati sul web : Ramy è stato il granello che ha inceppato la macchina quasi perfetta della propaganda Salviniana. L'elemento imprevedibile che la "Bestia" non è in grado di leggere. Ramy è l'imponderabile che ha mostrato i limiti politici di Matteo Salvini.Continua a leggere

Matteo Salvini - il sondaggio segreto : i numeri che lo tentano. Maggioranza senza Silvio Berlusconi : Ai piani alti della Lega gira un sondaggio segreto che è arrivato anche ad Arcore e messo in allarme Silvio Berlusconi. Un calcolo che sta alla base del piano B di Matteo Salvini. Riporta La Repubblica che prende sempre più corpo l'ipotesi dell'autosufficienza nel caso in cui il Movimento 5 stelle c

Confindustria prevede “crescita zero” nel 2019. Matteo Salvini : “Gufi verranno smentiti dai fatti” : Il Centro studi di Confindustria prevede una crescita zero nel 2019 e un aumento di deficit e debito pubblico in rapporto al Pil. Neanche il reddito di cittadinanza risolleverà l'economia italiana. Ma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, minimizza: "Le previsioni saranno smentite clamorosamente dai fatti. È pieno di 'gufi'".Continua a leggere

Francesca Verdini e Matteo Salvini alla prima uscita pubblica : prima uscita pubblica del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini (46 anni) con la nuova fidanzata, Francesca Verdini (26 anni). I due sono comparsi insieme alla prima di "Dumbo", il nuovo film di Tim Burton remake del classico della Disney, al The Space cinema moderno di Roma. Lei con un look total black e capelli sciolti, lui in camicia e completo, sono arrivati mano nella mano tra un sorriso e una battuta. Entrambi con un ...

Matteo Salvini denuncia : "Mercantile dirottato da migranti - va verso Lampedusa o Malta. È pirateria". : Matteo Salvini lancia l'allarme e denuncia: "C'è in corso un'ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava arrivando in Libia dopo aver soccorso migranti e che invece ora sta dirigendosi a nord, verso Malta o Lampedusa. Non siamo più ai soccorsi, sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare, con migranti che hanno dirottato il mercantile che era arrivato a 6 miglia dalla costa libica. Sappiano che l'Italia la vedranno col ...