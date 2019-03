Live non è la D’Urso Marco Carta risponde a Mahmood

Live non è la D’Urso Marco Carta contro Mahmood : Durante terza puntata di “Live non è la D’urso” si è parlato dal congresso di Verona che supporta la famiglia tradizionale ed è contraria agli omoses…..ali e alle adozioni gay. Tra gli ospiti Marco Carta che proprio da Barbara D’Urso lo scorso ottobre fece il suo coming out, un gesto poco apprezzato da Mahmood. Marco Carta ha deciso di rispondere alle accuse di Mahmood: «non è coerente». Mahmooh in una recente intervista aveva ...

Asia Argento dopo Live non è la D’Urso : “Varcato la soglia dell’odio” : Live Non è la D’Urso: il duro sfogo di Asia Argento dopo la puntata Ha affidato ai social il suo stato d’animo Asia Argento dopo essere stata ospite alla puntata di Live Non è la D’Urso di ieri sera. L’attrice ha ceduto alle lacrime a causa della poca sensibilità che le è stata destinata da parte degli ospiti delle cinque sfere. La sua unica colpa, forse, è quella che è sempre riuscita nell’impresa a dividere ...

Live-Non è la D’Urso - Francesca Barra alle “gemelle del porno” Eveline e Silvia Dellai : “Ho visto immagini con più uomini. Fossi vostra madre - sarei morta” : Sono conosciute come le “gemelline del porno” e ieri sera sono state ospiti a Live-Non è la D’Urso. Si chiamano Eveline e Silvia Dellai e fino a sette anni sono cresciute Villamontagna, in Trentino, per poi trasferirsi a Praga con la famiglia. Secondo il ‘format dursiano’, le due sono state bersagliate da alcuni ospiti. La prima ad entrare a far parte del mondo dell’hard è stata Eveline. Silvia ha raccontato ...

Live – Non è la D’Urso : gli ospiti della terza puntata. ‘Annuncio clamoroso’ per Zanicchi e Malgioglio : Donna Ciretta Bella Mentre incomincia a scaldare i motori per la sedicesima edizione di Grande Fratello, Barbara D’Urso continua a tenere banco nel prime time del mercoledì sera di Canale 5. Nel terzo appuntamento di Live – Non è la D’Urso, in onda stasera, la conduttrice napoletana accoglierà nel suo studio diversi ospiti. La protagonista dell’ “uno contro tutti” sarà Asia Argento; l’attrice, esclusa ...

Live non è la D’Urso ascolti al 13 - 2% : Barbara ancora in positivo : ascolti Live Non è la D’Urso: Carlo Conti supera Barbara D’Urso che scende al 13% Mercoledì 27 marzo la terza puntata di Live Non è la D’Urso ha fatto registrare 2.140.000 telespettatori e il 13,2% di share; un risultato in ribasso rispetto alla scorsa puntata che aveva fatto registrare il 13,95% share e 2.331.000 telespettatori, perdendo per strada più del 3% di share e quasi 400mila telespettatori rispetto al debutto. Un risultato ...

Live - Non è la D'Urso - Asia Argento criticata scoppia a piangere : Barbara D'Urso interrompe la diretta : Asia Argento è una donna fragile. E lo ha dimostrato mercoledì 27 marzo a Live - Non è la D'Urso, dove era l'ospite dell'atteso "uno contro tutti" nello studio su Canale 5 di Barbara D'Urso. L'attrice non è riuscita a trattenere le lacrime in seguito alle critiche ricevute da Gianluigi Nuzzi, Lory D

Live-Non è la D'Urso - Asia Argento scoppia a piangere : 'Sono una donna molto sola' : Ieri, mercoledì, 27 marzo è andata in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata di Live - Non è la D'Urso e tra gli ospiti c'era anche Asia Argento. Durante "l'uno contro tutti", l'attrice è crollata emotivamente dopo gli attacchi massacranti ricevuti da Gianluigi Nuzzi, Alessandro Cecchi Paone, Lory Del Santo e Serena Grandi. Il punto focale della discussione sono state le accuse ad Harvey Weinstein e quelle di Jimmy Bennet. Argomenti ...

A Live non è la d’Urso si ferma tutto per le lacrime di Asia Argento e il lancio del Grande Fratello 16 e dei suoi opinionisti : La sagra del trash continua a Live Non è la d'Urso e mentre il programma ha già registrato un calo di ascolti tra la prima e la seconda puntata, lo stesso succederà con quella di ieri sera andata allo scontro con Carlo Conti e i David di Donatello 2019. La serata non è stata del tutto negativa perché tra trash, guerre e le lacrime di Asia Argento, Barbara d'Urso è stata nuovamente eletta paladina dei diritti. Se da una parte i tweet dedicati a ...

