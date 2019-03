Letizia di Spagna copia ancora Kate Middleton | l’abito regale è low cost

dilei

(Di giovedì 28 marzo 2019)disaluta l’Argentina dove si è recata col marito Felipe VI in visita di Stato.L’ultimo look è. L’abito a pois (ha la versione a quadratini) infatti è un grande classico delle teste coronate, specialmente inglesi. Lady Diana e soprattuttone sono un esempio.dunque s’ispirauna volta in questo tour alla Duchessa di Cambridge, dopo l’abito di Zara, e opta per un grande classico: mise bianca a puntini neri, colletto alto, maniche a tre quarti e gonna lunga a pieghe. L’abito è firmato da Massimo Dutti, uno dei marchi spagnoli lowpiù amati dalla Sovrana.completa il look con un paio di décolleteé di Nina Ricci, coordinate alla cintura.Una mise molto chic e bon ton, perfetta per l’impegno al teatro di Cordoba in compagnia del Presidente argentino, Mauricio Macri, e di ...

