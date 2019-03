Gaza | Netaniahu non esclude un intervento militare israeliano contro Hamas

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019). Il premierBenjamin, di ritorno da Washington, ha dichiarato che Israele non esiterebbe ad entrare nella striscia die ad adottare tutte le misure necessarie per la sua sicurezza nei confronti di, in caso di ulteriori minacce.aveva appena incontrato il presidente Usa Donald Trump per ufficializzare il riconoscimento americano dell’occupazione israeliana sulle alture siriane del Golan, avvenuto nel 1967.Tale riconoscimento segue quello relativo allo spostamento dell’ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme Ovest che, implicitamente, ammetteva la proclamazione di Gerusalemme capitale dello Stato di Israele, che i palestinesi vedono come il fumo agli occhi. Gli Stati Uniti di Trump, quindi, vedono Israele come baluardo in Medio Oriente, in funzione dell’annunciato loro disimpegnonell’area e ciò rafforza il premier, in ...

cjmimun : Netaniahu:'Siamo pronti a fare molto di piu'. Faremo il necessario per difendere il nostro popolo e difendere il no… -