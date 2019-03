Fiducia degli investitori in aumento di 0 | 5 punti a marzo State Street

Tria : "Fiducia degli investitori è essenziale per la competitività del Paese e per la crescita" : Sottolinea quanto sia importante la fiducia degli investitori per la competitività del Paese e per la crescita, il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Zona Euro - in ripresa la Fiducia degli investitori : Migliora l' indice Sentix sulla fiducia degli investitori in Europa, restando tuttavia in territorio negativo da dicembre 2018. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco, che ...

A febbraio Fiducia degli investitori in rialzo di 1 - 5 punti : Con la persistente incertezza su crescita e politica commerciale, sembra che la posizione più accomodante della Fed e le speranze di un miglioramento nelle relazioni commerciali USA-Cina non siano ...

Draghi : cala la Fiducia degli europei nelle istituzioni Ue - DIRETTA : "Nel complesso i cittadini europei apprezzano i benefici dell'integrazione economica che l'Unione europea ha prodotto e da anni considerano come il suo maggior successo la libera circolazione delle ...

Sondaggi - 54% degli elettori vuole governo Lega-centrodestra. Fiducia nei leader : Salvini primo - Conte secondo : Il 54% degli elettori preferirebbe una coalizione Lega-centrodestra. Per il 44% invece è meglio l’attuale governo formato da Lega e Movimento Cinque Stelle. È quanto emerge da un Sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà su Raitre, che stile anche la classifica dei leader più amati. In testa Matteo Salvini “che riscuote maggiore Fiducia in Italia con una percentuale del 50% degli intervistati, in crescita dell’1% rispetto alla ...

Salvini straccia Di Maio : il 50% degli italiani ha Fiducia in lui - grillino in calo : Ci sono leader e partiti. I sondaggi rilevano il gradimento degli italiani per gli uni e gli altri. In entrambi i casi Luigi Di Maio si trova di fronte ad un problema non indifferente. Da giorni i ...

Sondaggio - crolla la Fiducia degli italiani nella Francia di Macron : sale la Russia di Putin : A Emmanuel Macron mancava solo lo strappo del richiamo dell'ambasciatore in Italia per perdere l'ultimo straccio di fiducia di cui poteva godere tra gli italiani. Il Sondaggio di Demos pubblicato da Repubblica inchioda senza appello la Francia agli ultimi posti della classifica sulla fiducia tra i c

Salvini vs Mattarella : lo scontro per la Fiducia degli italiani : ... potrebbe passare anche dalla firma apposta al decreto che contiene le due riforme 'dei giamaicani', per cui gli si riconosca quell'imparzialità pur provenendo da una formazione politica avversa. Se ...

Peggiora la Fiducia degli investitori in Europa : Peggiora con decisione l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori in Europa. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall' Istituto Sentix tedesco , che mensilmente pubblica un indicatore sintetico ...