Draghi | È la Bce a gestire l' oro di Bankitalia

Giù le mani dall'oro di Bankitalia. Draghi - "pieno diritto" della Bce di detenere e gestire le riserve auree : C'è la firma di Mario Draghi sulla risposta scritta all'interrogazione degli europarlamentari Marco Valli (eletto con M5S, ma recentemente espulso) e Marco Zanni (Lega) sul tema della proprietà legale delle riserve auree di Banca d'Italia, in cui il presidente afferma che la Bce ha il "pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nello Statuto".La Bce fa ...

Giù le mani dall'oro di Bankitalia! Draghi - "pieno diritto" della Bce di detenere e gestire le riserve auree : C'è la firma di Mario Draghi sulla risposta scritta all'interrogazione degli europarlamentari Marco Valli (eletto con M5S, ma recentemente espulso) e Marco Zanni (Lega) sul tema della proprietà legale delle riserve auree di Banca d'Italia, in cui afferma che la Bce ha il "pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nello Statuto".La Bce fa riferimenti ...

Draghi : se il quadro peggiorasse la Bce risponderà prontamente : Nuovi segnali "accomodanti" sulla politica monetaria dal presidente della Bce Mario Draghi, dopo le correzioni di rotta operate in questa direzione a inizio mese dall'istituzione. I rischi sulle prospettive economiche restano orientati al ribasso "sono aumentati e l'incertezza resta alta". In questo quadro nell'area euro "resta necessaria una politica monetaria accomodante" e al tempo stesso serve "prontezza nel rispondere a rischi futuri, ove ...

BCE : Mario Draghi prosegue con la politica accomodante : "Proprio come fatto nel meeting di marzo, vogliamo garantire che la politica monetaria continui ad accompagnare l'economia aggiustando la nostra forward guidance sui tassi per riflettere le nuove ...

Draghi : rischi al ribasso per l'eurozona - Bce pronta ad agire : Da segnalare anche le parole del ministro dell'Economia Tria : il deficit dell'Italia è sotto controllo, ma dobbiamo tagliare il debito. non possiamo avere una stretta alle nostre politiche fiscale a ...

Draghi : 'Rischi al ribasso nell'Eurozona - ma la Bce non è a corto di munizioni' : La Bce si aspetta che la crescita dell'Eurozona "ritorni gradualmente" a un ritmo vicino al suo potenziale, ma i rischi "rimangono orientati al ribasso". Per questo motivo "la nostra politica ...

Draghi : «Rischi al ribasso per l’economia - Bce pronta ad agire» : «Dobbiamo riflettere su possibili misure che possano preservare le implicazioni favorevoli per l'economia dei tassi negativi mitigandone al tempo stesso gli effetti collaterali, se mai ce ne siano» ha detto Draghi parlando delle difficoltà delle banche con i tassi bassi...

Draghi - BCE pronta ad intervenire con peggioramento economia Eurozona : ... affermando che la Banca Centrale Europea è pronta a studiare misure per mitigare gli effetti collaterali dei tassi di interesse negativi , che favoriscono l'economia ma comprimono gli utili delle ...

Draghi : rischi al ribasso - Bce pronta : 10.04 La Bce prevede che la crescita in Eurozona "torni gradualmente"a un ritmo vicino al suo potenziale,ma i rischi "restano orientati al ribasso". Perciò "la nostra politica monetaria rimarrà accomodante e risponderà a ogni cambiamento nelle prospettive d'inflazione",dice il presidente Bce, Draghi, a Francoforte. "Siamo fiduciosi che la sostenuta convergenza dell'inflazione verso il nostro obiettivo è stata ritardata anziché deragliata,e ciò ...

Draghi : rischi al ribasso - Bce pronta a rinviare rialzo dei tassi se necessario : 27/03/2019 09:35 Il Presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, ha avvertito sui rischi al ribasso per l'economia e le prospettive dell'inflazione della zona euro ed ha detto che la Bce è pronta a rivedere la "forward guidance" sui tassi se necessario. , RV - www.ftaonline.com,

Draghi : rischi orientati al ribasso - Bce pronta a reagire : Nell'area euro "resta necessaria una politica monetaria accomodante" e al tempo stesso serve "prontezza nel rispondere a rischi futuri ove le prospettive di medio termine dovessero continuare e ...

Draghi : rischi al ribasso - Bce pronta a reagire : La Bce si aspetta che la crescita dell'Eurozona "ritorni gradualmente" a un ritmo vicino al suo potenziale, ma i rischi "rimangono orientati al ribasso". Per questo motivo "la nostra politica ...

BCE - Draghi : "Benefici vigilanza bancaria sono palesi" : ... "le banche continuano a confrontarsi con alcune sfide cruciali" anche perché la redditività "è rimasta bassa e ciò ha minato la loro capacità di erogare finanziamenti all'economia". "In prospettiva -...

BCE - Draghi : "Benefici vigilanza bancaria sono palesi" : ... "le banche continuano a confrontarsi con alcune sfide cruciali" anche perché la redditività "è rimasta bassa e ciò ha minato la loro capacità di erogare finanziamenti all'economia". "In prospettiva -...