Borderlands | Game of the Year Edition sarà disponibile la prossima settimana

(Di giovedì 28 marzo 2019) Durante la conferenza PAX East 2019 di Gearbox tenutasi oggi, i creatori di Brothers in Arms hanno annunciato cheof thesu tutte le piattaforme (tranne Switch) a partire dal 3 aprile.Come riporta Variety, il pacchetto includeGOTY, un'edizione riveduta e corretta del primo capitolo, pensata per le piattaforme dell'attuale generazione che include nuove devastanti armi, un comparto visivo migliorato, tutti i DLC disponibili e molto altro. Altre migliorie riguardano:Come detto sopra, nel gioco saranno presenti i DLC The Zombie Island of Doctor Ned, Mad Moxxi's Underdome Riot, The Secret Armory of General Knoxx e Claptrap's New Robot Revolution.Leggi altro...

