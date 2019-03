Tempo instabile e freddo sopratutto al sud | nevicate sugli appennini

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Roma - Spiccata instabilità su tutto il Sud Peninsulare e la Sardegna orientale: piogge, acquazzoni ed anche localirali su Sicilia e Calabria.in Appennino a quote relativamente basse, sui 900-1200m.decisamente stabile e più soleggiato al Centronord, seppur con cieli a tratti parzialmente nuvolosi per nubi stratiformi (più incisive sul Nordest). Tra pomeriggio e sera la circolazione di bassa pressione continuerà il suo movimento verso Sud, favorendo un miglioramento su Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna. Insisteranno acquazzoni sparsi (ancheraleschi) sul Nord della Sicilia e sulla Calabria. Ulteriore miglioramento, anche su queste zone, atteso entro il mattino di giovedì. TEMPERATURE in diminuzione su tutto il Sud, in nuovo - seppur blando - aumento al Centronord. VENTI che soffieranno tra moderati e forti da Nordest su ...

Primonumero : Tempo instabile mercoledì, con possibili nevicate in montagna. Poi gradualmente migliora - TgrRaiPuglia : Le previsioni #meteo di @alexguarini: tempo instabile, piogge soprattutto nella zona di #Brindisi, #Lecce e… - cri_andreetta : In un mercato del lavoro instabile dove la permanenza in azienda è limitata nel tempo, diventa ancora più important… -