Monopoli | tir fuori strada | la motrice in bilico sul cavalcavia sulla provinciale

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Insul ciglio della, con lapenzolante nel vuoto: sotto il, una. E’ sotto shock l’autista di un tir uscito disu un ponte dello svincolo della statale-Castellana Grotte, in provincia di Bari. Per motivi da chiarire il camion si è intraversato: il rimorchio del camion è rimasto in asse, mentre laha sfondato il guardrail ed è rimasta in equilibrio, agganciata al carico. Il conducente, che ha riportato solo un lieve trauma cranico, è riuscito ad abbandonare il mezzo: sarà sottoposto ad alcuni esami di rito, tra cui la ricerca di presenza di alcol o droghe nel sangue. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, una gru da Brindisi per il recupero del mezzo, un elicottero e un’ambulanza del 118. Sull’incidente indaga la Poliziale.L'articolo, tir...

