ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) 1945, Usa. Il fotografo David Coroner osserva le operaieRadio Plane Munition Factory, cercando un volto da copertina. Nota una diciannovenne con i ricci castani, Norma Jeane, che come tante altre donne ha trovato impiego in fabbrica mentre il marito James è al fronte. Per poco non gli viene un colpo, al povero soldato James, quando tra le foto delle pin-up che arrivano ai suoi commilitoni riconosce il voltomogliettina, svestita e ammiccante. È esattamente in quel momento che comincia il viaggio senza ritorno da Norma Jeane, la bambina abbandonata in orfanotrofio, a, laper antonomasia. Iconic, di Massimiliano Capella (ed. Centauria)trasformazione da anonima casalinga a sex symbol planetario: gli abiti che non erano mai stretti abbastanza, i cosmetici che creava da sola, l’avversione per la biancheria intima, che rovinava ...

Cascavel47 : Marilyn Monroe, un libro svela i segreti della super diva: quella volta che chiese di esser truccata anche da morta… - TutteLeNotizie : Marilyn Monroe, un libro svela i segreti della super diva: quella volta che chiese di esser… - erregi69 : Marilyn Monroe, un libro svela i segreti della super diva: quella volta che chiese di esser truccata anche da morta -