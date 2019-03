huffingtonpost

(Di mercoledì 27 marzo 2019) «», avrà pensato Rose Hanbury marchesa di Cholmondeley esiliata dall'entourage dei confidenti della ormai ex amica Kate Middleton, duchessa di Cambridge. Una guerra dai motivi oscuri che sta mettendo a dura prova le doti diplomatiche del principe William.primavera», lo avrà detto anche la stessa Kate Middleton, per quel muro di ghiaccio tra lei e la cognata. I più esperti del gossip sono pronti a scommettere che questa distanza potrebbe essere la copertura "glam" di ben altri problemi. Ma sapremo presto come stanno le cose tra le due cognate: la cartina al tornasole sarà il secondo baby shower quello più intimo e raccolto, dedicato interamente alla Royal Family e organizzato da Meghan Markle a Londra.Al primo, quello più chiassoso e lussuoso di Manhattan, con gli amici e le amiche ...

HuffPostItalia : Maledetta primavera! - foggr25 : RT @joeysweetpea: '@Angelo_Monster: Che fretta c'era, maledetta primavera. - Mauro14170221 : RT @joeysweetpea: '@Angelo_Monster: Che fretta c'era, maledetta primavera. -