La prova del cuoco | Elisa Isoardi si scusa per un piatto sbagliato

MotoGP - Andrea Dovizioso e il tabù di Termas de Rio Hondo : la prova del nove per il forlivese : E dopo una lunga pausa di tre settimane il Circus del Motomondiale torna ad esibirsi in Argentina. Sul particolare tracciato di Termas de Rio Hondo la classe regina si esibirà nel secondo spettacolo della stagione e le attese sono molte. Di sicuro la Ducati ha diversi motivi per sorridere: l’assoluzione della Corte d’Appello della FIM relativamente al famigerato spoiler attaccato al forcellone della GP19 ha regalato più serenità agli ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 2019 – Ricette e rubriche. : Ventinovesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 25 a ...

Chiara Ferragni e Fedez - Leone prova a dire «mamma». Il tenero video fa il giro del web : Chiara Ferragni, Fedez e il tenero video di Leone alle prese con le "prove generali" di lallazione. Il rapper ha appena postato sul suo profilo Instagram un filmato che ha commosso il web....

Addio cambio dell'ora : l'Europarlamento approva la proposta : Addio al cambio tra ora legale e ora solare ma dal 2021 e con i singoli Paesi UE che decideranno quale sarà il proprio fuso orario . Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione UE ...

Il Parlamento europeo approva la riforma del copyright : Il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva sul copyright nel mercato unico digitale, ponendo fine a tre anni di lunghi e difficili negoziati, segnati dalle polemiche per la necessità di ...

Maturità 2019 - errore del Miur nella traccia su Montale della simulazione della prima prova : Piccolo errore del Miur nella simulazione della prima prova della Maturità 2019, tenutasi oggi, martedì 26 marzo: nella poesia L'agave sullo scoglio di Eugenio Montale, proposta per l'analisi del testo, l'aggettivo "rabido" viene tradotto erroneamente a piè di pagina come "rapido" invece di "rabbioso". Tuttavia, l'errore non cambia sostanzialmente il significato del brano.Continua a leggere

Zingaretti annuncia il simbolo del Pd con scritta 'Siamo Europei'. Relazione approvata con 17 astenuti e nessun voto contrario : ...per la Regione in cui si è svolto e ci spinge a riaprire una discussione e un confronto fra di noi per indagare lo stato di salute del partito e rimettere in campo nei territori una forza politica ...

Maturità 2019 : da Pirandello al marketing per la simulazione Miur della prima prova : Al via da stamane i nuovi esempi del Miur della prima prova scritta di Italiano, in vista della Maturità che gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori dovranno sostenere in giugno. Le ...

Ora legale abolita - Parlamento Europeo approva la fine del passaggio dall’ora solare : l’ultimo sarà nel 2021 : Il 30 marzo prossimo bisognerà tirare avanti di un’ora le lancette degli orologi, per passare così dall’ora legale all’ora solare. Questa però potrebbe essere una delle ultime volte che lo faremo perché il Parlamento Europeo ha votato a favore dell’abolizione dell’ora legale nel 2021. Con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astenuti, è passata quindi la risoluzione legislativa che stabiliva la fine del passaggio ...

Il Parlamento Ue approva la riforma del copyright : La direttiva sul copyright ha superato anche l’ultimo scoglio. Gli eurodeputati hanno approvato in plenaria il testo già negoziato con Consiglio e Commissione, un insieme di norme che adegua il diritto d’autore al contesto online. 348 i voti a favore, 274 i contrari e 36 gli astenuti. Significativo, seppur ininfluente, anche il numero degli assenti...

Copyright - il Parlamento Ue approva la riforma del diritto d'autore in internet : approvata dal Parlamento europeo la riforma del Copyright. Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto...

La riforma del copyright è stata approvata : Il Parlamento Europeo ha votato a favore delle nuove discusse regole europee per il diritto d'autore

Maturità : oggi la simulazione della prima prova in tutta Italia - tra le tracce Montale : Giornata di fondamentale importanza quella di oggi, per milioni di studenti delle scuole superiori Italiane che, quest’anno, dovranno affrontare il tanto atteso quanto temuto esame di Stato 2019. Sono iniziate quest’oggi infatti, le nuove simulazioni dell’esame di Maturità 2019. Il Miur, tramite il suo portale, esattamente alle ore 9:00 della mattinata odierna, ha reso pubblici alcuni esempi di tracce della simulazione della prima prova ...