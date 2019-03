Forlì | primo corso anti-discriminazione per allenatori

calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Asi terrà sabato ilper introdurre i tecnici al tema dell’approccio pedagogico all’allenamento e alla gestione degli eventi di crisi. Come aiutare l’allenatore di calcio giovanile a mettere al centro il bambino, come sostenere il dirigente e l’istruttore di calcio a gestire un momento di crisi in campo, come prevenire episodi di razzismo e, come tracciare il corretto rapporto tra, dirigenti di calcio e genitori. Sono solo alcuni dei temi che verranno introdotti, da questa primavera, nei corsi di formazione pere dirigenti AICS di calcio: formatore d’eccezione Igor Trocchia, l’allenatore del Pontisola (Bergamo) appena decorato dal Quirinale con l’Ordine al merito della Repubblica italiana, per aver ritirato la sua squadra dal torneo giovanile dopo gli insulti razzisti rivolti a uno ...

news_forlicesen : Gambettola punta sulle emissioni zero: ecco il primo distributore per le auto elettriche - ZeddaEnrico : RT @gio_calderoni: Complimenti al @bestackofficial premiato a Comieco Factor per innovazione dell’imballaggio “Attivo!“. Una splendida rea… - gio_calderoni : Complimenti al @bestackofficial premiato a Comieco Factor per innovazione dell’imballaggio “Attivo!“. Una splendid… -