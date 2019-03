F1 | Briatore ‘scrive’ a Lauda | “Niky lotta come un leone | la vita è semplice solo per gli

sportfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il manager italiano ha dedicato un pensiero sui social a, dandogli appuntamento in occasione del Gp di Montecarlo Flavioscrive a Niki, lo fa tramite un post Instagram che ritrae il manager italiano insieme al presidente non esecutivo della Mercedes, impegnato nel lungo processo riabilitativo dopo il trapianto di polmone. Un messaggio carico di affetto, in cuidà appuntamento ain occasione del prossimo Gp di Montecarlo, in programma domenica 26 maggio.Questo il contenuto del post: “Niki ci vediamo al Gp di Montecarlo!!!! Laè molto complicata noi cerchiamo di semplificarla…chi non fa nulla e non si prende responsabilità la trova… omente gli sfigati!!! Nikiun!! È pieno di persone vuote, insignificanti che pensano che lasia“.L'articolo F1,...

ATerradura : RT @CottarelliCPI: Soldi pubblici buttati via: oggi sul Corriere Briatore dice che le concessioni balneari costano troppo poco. E, come scr… - exitpollo : RT @CottarelliCPI: Soldi pubblici buttati via: oggi sul Corriere Briatore dice che le concessioni balneari costano troppo poco. E, come scr… - Beatric16522218 : RT @CottarelliCPI: Soldi pubblici buttati via: oggi sul Corriere Briatore dice che le concessioni balneari costano troppo poco. E, come scr… -