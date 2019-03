Ecco il documento segreto Ue che rende il Global Compact obbligatorio

ilgiornale

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Fino a qualche giorno era solo un'indiscrezione. Adesso c'è anche la prova. La Commissione europea vuolereilMigrationanche per gli Stati membri che si sono dichiarati contrari. I primi a lanciare l'allarme sono stati i ministri degli Esteri di Austria e Ungheria. Ora, però, il sito di informazione La Voce del Patriota ha svelato i contenuti delche Bruxelles avrebbe voluto tenerefino all'ultimo."I burocrati pro-invasione - tuona Giorgia Meloni - hanno subdolamente predisposto unchevincolante il Patto Onu che vuole dichiarare l'immigrazione un diritto fondamentale dell'essere umano". Speravamo di non dover più sentir parlare dell'accordo non vincolante dell'Onu, che punta ad abbattere tutti i confini sancendo il "diritto a migrare", eppureche ci ritroviamo a doverci preoccupare nuovamente del. ...

