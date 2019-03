Cristina Bowerman | Rendo appetibile la tradizione per i millennials In cucina e

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 marzo 2019)spiega ad HuffPost come riesce a essere chef e mamma con un esempio: "Ho appena chiamato mio figlio, tra poco torno da lui. Faccio un'ora di mamma: ieri ha dormito dall'amico, io sono tornata alle 22.30 da Milano, sono andata a letto all'1.40. Mi sono svegliata alle 6, ho preparato la colazione per lui e per l'amichetto, poi l'ho accompagnato a scuola. Stasera non tornerò a casa prima dell'una. E poi domani sveglia alle 8.45 perché ho una lezione con gli studenti americani dell'Università dell'Illinois, dove insegno da circa 6 anni". In pratica fa i salti mortali, ogni giorno. Per lei, chef stellata e con numerose attività da seguire, è normale. La frenesia si smorza solo quando si avvicina ai fornelli delladi Romeo, il regno di piazza dell'Emporio, nel cuore di Testaccio a Roma.Le donne in- L'occasione è ...

