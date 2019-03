Acquisti online | maggiori tutele per i consumatori europei che comprano beni materiali e

Skoda - l'auto in futuro potrà essere 'l'indirizzo di consegna' per gli Acquisti online : ... che lavora al fianco di start-up globali, imprese innovative, università e centri d'innovazione provenienti in tutto il mondo.

Siti e store cinesi sicuri e affidabili per Acquisti online : Vi siete mai chiesti dove comprare smartphone cinesi online? Se volete acquistare dalla Cina con spedizione verso l’Italia in completa sicurezza allora dovete affidarvi solo ai migliori store cinesi: sono pochi in effetti quelli in leggi di più...

Acquisti online - dal 14 settembre in tutta Europa sarà obbligatoria l’autenticazione in due fattori per garantire i clienti : Nell’ottica di tutelare al meglio i consumatori che fanno Acquisti online, l’Unione Europea ha deciso che dal 14 settembre 2019 entrerà in vigore in tutti i mercati dell’eurozona la Strong Customer Authentication (SCA) prevista dalla direttiva PSD2 (Payment Services Directive) dell’11 dicembre 2017 e recepita dall’Italia con decreto legislativo del 13 gennaio 2018. È un requisito obbligatorio di autenticazione in due ...

Truffa del Postamat : Striscia smaschera la frode sugli Acquisti online col vaglia veloce : "Striscia la Notizia" continua a manifestare l'attenzione nei confronti dei cittadini, provando a denunciare situazioni che possono portare alle volte a situazioni incresciose e, in altre, addirittura a perdere del denaro, come accaduto con la così detta "Truffa del Postamat". Uno strumento di cui alcuni malintenzionati si servono per appropriarsi indebitamente di denaro, Truffando dei malcapitati che si vedono il conto corrente svuotato a volte ...

Shopping : gli Acquisti si scelgono online ma si fanno nei negozi : ... - Nuovi device come tablet, palmari e totem, messi a disposizione del personale e dei clienti, riducono le distanze tra il mondo fisico e quello digitale secondo il 48% degli intervistati; - Si ...

R.cittadinanza - non si potrà usare card per Acquisti online : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Con la card per il reddito di cittadinanza non si potranno fare Acquisti online e all'estero : Con la carta per il reddito "non si possono fare acquisti online e all'estero, prelievi per importi massimi superiori a quelli previsti dal decreto legge o prelievi all'estero, non si potrà effettuare più di un bonifico al mese, non sarà possibile ricevere denaro da canali diversi da quelli previsti né trasferire denaro". Lo ha detto il responsabile Pagamenti, mobile e digitale di Poste, Marco Siracusano, nel corso ...

Deloitte - In attesa del boom degli Acquisti di auto online : Dai risultati della Deloitte Global automotive Consumer Survey 2018 , che coinvolge ogni anno oltre 20.000 consumatori in 17 Paesi nel mondo, emergono diversi spunti utili per le Case e le ...

Quanto tempo per l’app Bancomat Pay (Acquisti online) : in arrivo : Vi avevamo già parlato nel mese di novembre di Bancomat Pay (trovate a questo indirizzo l'articolo dedicato), il servizio grazie al quale sarà possibile effettuare acquisti online col proprio Bancomat. Oggi ritorniamo sull'argomento per comunicarvi che, a partire dal mese di gennaio, risulta già possibile pagare online con questa soluzione, come anche trasferire soldi tra soggetti privati dal proprio smartphone. Tali opzioni sono state rese ...