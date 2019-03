Soleil | lite con Sarah | la Altobello in lacrime | la rivelazione di Aaron

Soleil delude Sarah - scoppia la lite con gli altri naufraghi : caos a l’Isola dei famosi : Isola dei famosi, Sarah Altobello delusa da Soleil: “Pensavo di aver trovato un’amica” Soleil Sorge continua a scaldare gli animi e a far partire i nervi dei naufraghi rimasti a l’Isola dei famosi. I suoi modi di fare e le sue parole, questa volta, hanno ferito Sarah Altobello che, come mostrato durante il daytime di […] L'articolo Soleil delude Sarah, scoppia la lite con gli altri naufraghi: caos a l’Isola ...

Riccardo Fogli e Marina La Rosa : scoppia la lite per Soleil : Isola dei Famosi, Riccardo Fogli difende Soleil: Marina La Rosa attacca, lo scontro Nuova lite all’Isola dei Famosi. Questa volta al centro dello scontro ci sono finiti Riccardo e Marina. Alessia Marcuzzi ha mostrato a Fogli il video della nomination fatta da La Rosa la scorsa settimana. Per chi non lo ricordasse, la donna decise […] L'articolo Riccardo Fogli e Marina La Rosa: scoppia la lite per Soleil proviene da Gossip e Tv.

Soleil Sorge in lacrime a L’Isola dopo la lite con Jeremias Rodriguez : Isola dei Famosi: Soleil Sorge litiga con Jeremias Rodriguez e scoppia a piangere dopo giorni in cui ha tenuto davvero duro, Soleil Sorge si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. Nelle scorse ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata presa di mira dal gruppo e ha litigato anche con il fratello di Belen. Soleil Sorge ha deciso di dormire lontana dagli altri. Jeremias Rodriguez è andato a svegliarla ma la ragazza gli si è ...

Soleil bullizzata a L’Isola dei Famosi 2019 : il video della lite con Ariadna Romero e Marina La Rosa : Se l'intento e la missione di Soleil Sorge era quella di portare zizzania all'Isola dei Famosi 2019 possiamo dire che i suoi piani sono riusciti. Se nelle prime due settimane ha fatto parlare per via della sua liason a luci rosse con Jeremias Rodriguez, adesso lo fa per via delle sue continue liti con le altre donne di questa edizione. La corteggiatrice è furba e sa bene tirare fuori il peggio dalle sue compagne di viaggio tanto da finire ...

Isola dei Famosi - lite furibonda tra Soleil e Ariadna : Soleil Sorge contro tutti, una lite furibonda con Ariadna Romero Soleil Sorgè ed Ariadna Romero si sono insultate pesantemente durante la partecipazione all’Isola dei Famosi 2019. La lite è stata scatenata dalle parole al vetriolo della Sorgè che, senza mezzi termini, l’ha etichettata come bambina viziata che non comprende come funziona la vita. La Romero, indispettita dalle dure parole dell’altra naufraga, ha replicato che lei ...

Jeremias-Soleil - lite sul sesso. E Adriadna finisce in mezzo : Sull'Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge giocano a fare i piccioncini mentre il resto dei naufraghi è spossato da 23 giorni di fame e li punzecchia. Litigio a suon di parolacce tra ...