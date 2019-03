Ronaldo | sospiro di sollievo | ' lesione modesta' | con l' Ajax ci proverà

Ronaldo - sospiro di sollievo : 'lesione modesta' - con l'Ajax ci sarà : Cristiano Ronaldo è ancora a Lisbona ma il suo infortunio alla coscia preoccupa meno del previsto in ottica Champions. Dopo le sue parole di ottimismo a caldo è arrivata la prognosi della società ...

Infortunio Cristiano Ronaldo : lieve lesione ai flessori della coscia destra. Sospiro di sollievo per la Juventus : Cristiano Ronaldo si è sottoposto a degli esami medici a Lisbona dopo l’Infortunio subito ieri sera durante Portogallo-Serbia, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020. CR7 aveva abbandonato il campo al 28′ per apparenti problemi muscolari e gli esami effettuati in Patria lo hanno confermato come ha ribadito la Juventus tramite un comunicato stampa: si parla di “una lesione di apparente modesta entità ai flessori ...

Le notizie del giorno – Juve - sospiro di sollievo per Ronaldo. Italia - Chiesa lascia il ritiro : Le notizie del giorno – Era attesa per oggi la sentenza dell’Uefa riguardante il gesto di Cristiano Ronaldo nel corso del ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid. Nessuna squalifica per il portoghese, che paga la stessa “pena” già inflitta a Simeone la settimana prima: multa di 20 mila euro. Il calciatore sarà dunque a disposizione di Allegri per l’andata contro ...