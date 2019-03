Raymond Chandler | 70 anni fa se ne andava il genio del noir prestato ad Hollywood

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) “La struttura della storiadeve essere abbastanza semplice nella sua essenza da poter essere spiegata facilmente quando viene il momento. Il finale ideale è quello in cui tutto si fa chiaro in una breve sequenza di azioni. Idee così felici sono rare e uno scrittore che riesce a concretizzarle anche solo una volta è degno di lode.”Così scrivevanel 1949, nel suo Appunti sul, un prontuario di dieci regole che l’autore statunitense considerava fondamentali per scrivere il romanzo perfetto.I suoi testi, che hanno ridefinito il, o meglio, l’hard boiled (genere caratterizzato dalla presenza di investigatori privati dalla vita dissipata, solitari, amanti dell’alcol e del fumo, misogini e senza relazioni stabili, e per l’enfasi che viene data a seduzione, violenza e ubriachezza più o meno molesta) presentano tutti quelle “idee ...

