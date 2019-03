Paul Rudd sulla sua eterna giovinezza e su Stan Lee | ' In realtà ho 80 anni'

badtaste

(Di martedì 26 marzo 2019) ... l'attore che oggi interpreta Ant-Man e ieri interpretava Josh Lucas nel cult scritto e diretto da Amy Heckerling è stato interpellato anche in merito a questo mistero che la scienza non riesce ...

pinkmaneyes : sono in lutto per i poster ma il naso di paul rudd gives me hope torno a piangere - sfiorata82 : RT @badtasteit: #PaulRudd sulla sua eterna giovinezza e su Stan Lee: 'In realtà ho 80 anni' -