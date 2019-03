Mourinho attacca Klopp e Pochettino | “Se non vinci niente…”

calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Intervistato ai microfoni di ‘BeIn Sports’, Josési scaglia contro gli allenatori di Liverpool e Tottenham, criticandoli per la loro filosofia di gioco. Lo Special One, in particolare contesta ai due il fatto di pensare solo all’estetica del gioco e non a vincere titoli: “Io ho vinto titoli ovunque sono stato e non posso fuggire dalla mia mentalità. Ad alcuni allenatori piace vendere l’idea di una filosofia, ma devi vendere la tua filosofia dopo aver vinto. Se nonnulla, qual è il punto? Non mi piacciono queste contraddizioni del calcio di oggi“. Poi una battuta sul suo futuro: “So esattamente cosa non voglio. So quello che voglio, non in termini di club ma di progetto. Sto lavorando e mi sto preparando per il prossimo incarico. Futuro in Ligue 1? Se dicessi di no non sarei onesto, se dicessi di sì tutti inizierebbero a ...