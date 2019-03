MotoGp | la FIM conferma la vittoria di Dovizioso | spoiler regolare

calcioefinanza

(Di martedì 26 marzo 2019) sentenza FIM DucatiQatar. A distanza di pochi giorni dall’udienza che si è tenuta a Ginevra, la Corte d’Appello FIM ha comunicato la sua decisione in merito al ricorso presentato contro la Ducati da KTM, Aprilia, Honda e Suzuki contro la Ducati. Le quattro scuderie si erano infatti unite sottolineando come ritenessero irL'articolo, la FIMladi

marcosalemi67 : RT @francis_welcome: La FIM ha (finalmente) deciso. Vittoria nel #QatarGP confermata per la #Ducati e per #Dovizioso. Il suo spoiler è rego… - quaranta_vito : RT @SmilexTech: Mentre si sta ancora aspettando la decisione della Fim, credo sia difficile affermare che il cucchiaio Ducati non sia un di… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP 'Un peccato aver speso soldi in avvocati, speriamo che adesso gli avversari stiano in silenzio' ha aggiunto i… -