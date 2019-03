Mancini | “Risultato scontato ma serviva fare gol”

calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Le parole del Ct azzurro Roberto, ai microfoni Rai, al termine della partita contro il Liechtenstein vinta dall'Italia per 6-0: "Abbiamo affrontato bene il match, era importantemolti gol. La concentrazione era importante, il risultato non era in discussione ma la prestazione doveva esserci. Contro Bosnia e Grecia giocheremo partite fondamentali per il prosieguo del cammino di qualificazione. Spero che gli esordienti restino a lungo nel gruppo, sarebbe il segnale che cerco".

